El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refirió nuevamente a las solicitudes de renuncia desde el Congreso Nacional y la amenaza de una acusación constitucional de parte de la oposición.

“Estoy aquí hablando como ministro y voy a seguir como ministro”, afirmó el titular del Minvu desde la región de La Araucanía, según informó Emol.

En esa misma línea, volvió a desestimar las declaraciones de la exsubsecretaria de la cartera, Tatiana Rojas, quien declaró haber entregado un informe a Montes que daba cuenta sobre el convenio suscrito con Democracia Viva, entre otras transferencias.

“Antes del 16 de junio no recibí ningún informe, ni ninguna información sobre situaciones irregulares, sobre delitos, sobre conflictos de interés en Antofagasta, ni ligado a Democracia Viva, ni a ninguna institución. No recibí nada en ese período”, aseguró el secretario de Estado.

Asimismo, agregó que “desde el comienzo he dicho que yo no tenía información de las irregularidades, conflictos de interés, antes del 16 de junio. No tuve esa información porque no recibí ni siquiera la denuncia oficial”.