El ministro Carlos Montes, habría estado al tanto del convenio de la Fundación Democracia Viva con la Seremi de Antofagasta, antes de que estallara el escándalo, según aseguró la exsubsecretaria Tatiana Rojas.

Así lo señaló la renunciada funcionaria del Ministerio de Vivienda, en su declaración que realizó ante la Policía de Investigaciones el pasado 5 de octubre.

De acuerdo a su versión, la exsubsecretaria Rojas elaboró un informe por los problemas que estaban generando los convenios entre la Seremía que encabezaba Carlos Contreras, con distintas fundaciones, entre ellas, la liderada por Daniel Andrade.

Recordemos que ambos fueron detenidos este miércoles por funcionarios de la PDI, en medio de diligencias ordenadas por el Tribunal de Garantía de Antofagasta.

Según información a la que accedió Radio Bío Bío, en su declaración ante la policía civil, Tatiana Rojas aseguró que “el ministro Carlos Montes estaba al tanto de las problemáticas entre la Seremi y el Serviu de Antofagasta y de las problemáticas que se estaban subsanando en el programa de asentamiento precarios”.

“Yo le confeccioné al ministro un resumen de la situación en Antofagasta de todos los convenios, entre los que se encontraba el programa desarrollado por Democracia Viva”, agregó.

“Dicho informe se lo entregué al ministro antes que el caso fundaciones saliera en la prensa”, sentenció.

De acuerdo a su declaración, Rojas detalla que comenzaron a indagar lo que sucedía en la Seremi de Antofagasta, luego que un correo de la Asociación de Funcionarios les alertara de irregularidades.

Tras la alerta, escribió a Carlos Contreras para que explicara lo que sucedía, respuesta que envió al jefe Nacional de Asentamientos Precarios, Ricardo Trincado, quien si bien reconoció “problemáticas”, destacó la “proactividad” de Contreras para corregir las irregularidades.

No obstante, añade que posteriormente a su salida de la Subsecretaría de Vivienda, Rojas acusa que pudo constatar que “mucha de la información expuesta en el oficio de Carlos Contreras no estaba apegada a la realidad, por cuanto omitía voluntariamente información relevante”.

“Quiero agregar que en este capítulo, no fue el primero en el que Carlos Contreras no me entregó toda la información”, agrega Rojas, destacando que algunos funcionarios militantes de Revolución Democrática que fueron contratados por él, seguían trabajando en la Seremi.

“Esta situación nos había sido alertada al Ministro y a mi en abril del año en curso, ante lo que pregunté directamente a Carlos Contreras si estaba contratando militantes de RD, contestándome que en un momento de “necesidad” por la cantidad de trabajo que tenían él había contratado a tres militantes y que ninguno de ellos ya trabaja en al Seremi”, añade.

No obstante, acusa que esto “de plano era una mentira, debido a que se había contratado a más de 3 militantes y algunos seguían trabajando incluso después de mi renuncia”.

Por otro lado, Tatiana Rojas reveló que fue contactada telefónicamente por la diputada Catalina Pérez, para avisarle que iba a ingresar un oficio a la Contraloría para entregar su versión de los hechos, algo que formalizó en un correo electrónico que no respondió.

“Con los antecedentes que tuvimos en ese momento, no reparamos en alguna ilegalidad, ni tampoco que hubiese otras fundaciones en situación similares, no obstante después de mi salida, comienzan a identificarse otros casos de otras fundaciones que había que estudiar pues podrían tener algún conflicto o inconveniente en su gestión”, concluye en su declaración ante la PDI.