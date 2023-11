El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, tras participar en la comisión de Hacienda de la Cámara Baja, se refirió al caso Convenios y dijo que “lo más importante es realmente dar cuenta de los hechos reales” y no transformarlo en una cuestión de “politización en búsqueda ventajas inmediatas (…)”.

“Aquí hay que diferenciar lo que tiene que ver con corrupción de lo que tiene que ver con faltas administrativas. La Contraloría dijo que en todas las regiones había una Democracia Viva, eso no es efectivo”, indicó el secretario de Estado.

En cuanto a la devolución de dinero y los más de $1.700 millones que deben restituirse, Montes dijo que los mil 700 millones “son aquellos que con los datos que tenemos hasta ahora, con los análisis que hemos hecho hasta ahora, hemos solicitado restitución a las distintas empresas”.

“Lo primero que se solicitó fue a Democracia Viva… eran 426 millones. Finalmente, le reconocieron parte de la obra que había hecho. Otra parte de los recursos tenían en una cuenta corriente, se embargaron y hay un saldo de $92 millones, que son los que ellos deben”, comentó el ministro de Vivienda.

Así también dijo que hay “otras dos instituciones que tienen observaciones, porque eso está más allá de lo administrativo (…) ambas de un poco más de 200 millones, que se les pidió restitución porque no habían realizado las obras, pero que además porque había vínculos políticos y queríamos clarificar”.

“El resto de los recursos son todos de empresas que han hecho las cosas incompletas o que han tenido faltas administrativas. Aquí no son casos de -hasta el momento- con los datos que tenemos, no podríamos hablar de corrupción, son faltas administrativas, cosas no bien hechas o cosas no hechas”, explicó el ministro.

“Respecto a eso, se pide la restitución a través de quien corresponda que es el Consejo de Defensa del Estado. En eso estamos, pueden ir apareciendo en el camino otras situaciones”, añadió el ministro.

Caso Convenios

Montes recalcó que “no olvidemos que cuando estamos hablando del caso Convenios se trata de una parte del presupuesto del Ministerio de la Vivienda, que corresponde al 1% del presupuesto del Ministerio de la Vivienda. Todo lo que tenía que ver con asentamientos precarios. De ese 1%, el 0,3% tiene que ver con transferencias corrientes a fundaciones. De ese 0,3% hay varios de los que han actuado correctamente y otros no, sobre eso hay que pronunciarse de acuerdo a las realidades”.

En cuanto a la salida del seremi de Vivienda de la región de O’Higgins, Óscar Muñoz, el ministro dijo que “este es un seremi que desempeñó bien su trabajo en distintos momentos. Él se atrasó en hacer las los sumarios correspondientes respecto a dos proyectos”.

“Esos dos proyectos, uno que tiene que ver con Renovación Nacional del gobierno anterior y otro que tiene que ver con un grupo socialista del gobierno actual”, explicó Montes, añadiendo que en ambos proyectos “no se ha constatado hechos de corrupción como tal. Lo que sí se ha constatado ineficiencia en el desarrollo de los proyectos y faltas administrativas”.

“Tenemos que ver y repartir la energía en el conjunto de campos que nos exige la realidad. Nosotros somos un Ministerio de la Vivienda que tenemos que responderle a la familia y sobre todo a familias que lo están pasando muy mal porque no tienen vivienda”, sentenció Montes.