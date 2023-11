"Chile no es el país más inseguro de América Latina. ¿Ha aumentado los delitos violentos? Sí, y es nuestra y mi principal prioridad. Pero de ahí a mentirle a la población y tratar a partir de generar más sensación de temor, un punto político, no se avanza", sentenció Boric.

El presidente Gabriel Boric arremetió duramente contra la oposición, a propósito de la controversia por el ingreso de migrantes irregulares, especialmente luego que RN advirtiera con una Acusación Constitucional contra la ministra Carolina Tohá.

Así lo señaló el mandatario durante la firma del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de las Víctimas.

“Lo que ellos no fueron capaces de hacer durante el gobierno anterior, nos están exigiendo que lo hagamos en dos meses, sabiendo que es materialmente imposible”, fustigó.

En ese sentido, el mandatario reconoció que “hemos tenido una agenda compleja en el Congreso, donde a veces hemos tenido momentos de encuentro, como cuando acordamos los treinta y un proyectos priorizados y otros momentos de desencuentro”.

De todas maneras, Boric sostuvo que “acá no hay espacio para la autocomplacencia, porque sabemos que cada crimen o cada delito es un dolor demasiado profundo y, por lo tanto, esto no puede ser una competencia”.

Sin embargo, insistió en que “tenemos que preocuparnos de dos cosas: de los hechos y también de la percepción de la gente”.

“El Gobierno tiene la obligación de actuar, pero cuando se ridiculizan las cosas que se hacen, también se hace daño”, criticó, aludiendo a la polémica por el megáfono utilizado durante una pauta de la ministra Carolina Tohá en la frontera.

“La semana pasada la ministra del Interior, en conjunto con otras autoridades, fue a Colchane a inaugurar un recinto fronterizo del más alto nivel con nueva tecnología. Y hubo quienes, incluso con responsabilidad política o con irresponsabilidad, aprovecharon una imagen de una empresa a cargo de un aspecto específico de lo que estaba haciéndose en la frontera, para decir que eso era lo único que se hacía”, detalló.

Según explicó, se trata del “caso del altavoz para dirigirse específicamente a quienes estaban cruzando la frontera y decirles que estaban identificados, omitieron el control, el reforzamiento, el empadronamiento que se está haciendo, la devolución, la reconducción que se hace en el caso de Bolivia, todo eso omitido, se quedaron solamente con lo que convenía para el objetivo político”.

“Eso es inaceptable, no ayuda en nada al debate. Entonces, en esto todos tenemos que ponernos serios porque el objetivo es común. ¿De qué sirve andar peleando? ¿De qué sirve tratar de tener el tweet con más likes o el video con más reproducciones? Pongámonos a trabajar en conjunto en esto, sin mentiras en función de los datos”, sentenció.

“Hace poco salía un estudio de opinión en donde el 53% de los chilenos creía que Chile es el país más inseguro de América Latina. Eso es falso, Chile no es el país más inseguro de América Latina. ¿Ha aumentado los delitos violentos? Sí, y es nuestra y mi principal prioridad. Pero de ahí a mentirle a la población y tratar a partir de generar más sensación de temor, un punto político, no se avanza”, reprochó.

“En Chile hoy día, el promedio de la tasa de homicidios que tenemos es de 6,6 cada 100 mil habitantes y es de los países que tienen datos en la región, el país más bajo, si no el segundo más bajo”, aclaró.

De todas maneras, el presidente Boric admitió que eso último “no es consuelo de nada, porque esas 6,6 personas, cada 100 mil habitantes, son un dolor profundo para cada una de las familias, pero no mintamos, no empoderemos a la delincuencia, porque cuando se debilita a la autoridad, ya sea Carabineros, la PDI o las autoridades políticas, en el combate a la delincuencia, avanza la delincuencia, avanza el narco”.

“Necesitamos que todos trabajemos en la misma dirección cuando se invita, por ejemplo, a exautoridades para que en su experiencia nos puedan colaborar en torno a este interés que es común, uno espera que colaboren y no entrar en ese permanente dimes y diretes”, cuestionó.

Así, junto con detallar una serie de reforzamiento a las medidas que ha implementado el Gobierno, como el Plan Calles Sin Violencia, Boric emplazó duramente a la oposición, especialmente a RN, por su ultimátum a la ministra Tohá.

“Un sector de la oposición, porque no meto todos al mismo saco, le dio un ultimátum a la ministra del Interior y anunció una acusación constitucional si el Gobierno no expulsa alrededor de doce mil migrantes irregulares. Lo que ellos no fueron capaces de hacer durante todo el gobierno anterior, nos están exigiendo que lo hagamos en dos meses, sabiendo que materialmente es imposible”, acusó.

En esa línea, enfatizó en que “esto podrá ser impopular, pero hay que decirlo porque hay dignidad detrás, migración no es igual a delincuencia. Y el día de mañana, quién sabe, tal como sucedió ayer en la historia reciente de Chile, pueden ser los chilenos los que tengan que emigrar”.

“A quienes no realicen esto se presuman sospechosos y, por lo tanto, a esas personas a las que no realicen el empadronamiento, vamos a buscarlas, vamos a encontrarlas y las vamos a expulsar ahora. Esto no es fácil ni obvio. Cuesta plata, hay que conseguir aviones”, concluyó.