"El Gobierno no ha anunciado ningún megáfono. El Gobierno anunció puestos de observación fronteriza y describimos claramente en qué consisten", aseguró la ministra del Interior y Seguridad Pública

Durante la inauguración de los nuevos Puestos de Observación Fronterizo (POF) en la comuna de Colchane, se gravó la demostración del uso de un megáfono en el que se escucha un mensaje hacia migrantes: “alto ahí ha ingresado irregularmente al territorio nacional chileno”, se puede escuchar en un video que se viralizó, principalmente por críticos a la supuesta medida de persuasión.

“Una burla. Con un megáfono no van a proteger las fronteras de Chile, se necesita estrategia, inteligencia y apoyo político para las Fuerzas Armadas y de Orden”, comentó vía X el líder del partido republicano y excandidato presidencial, José Kast.

En tanto que Tomás Aylwin, de Amarillos por Chile, compartió el registro y aseguró “se acabó la inmigración ilegal. Podemos dormir tranquilos”.

Una de las protagonista de la escena fue la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, quien aclaró la situación.

“El Gobierno no ha anunciado ningún megáfono. El Gobierno anunció puestos de observación fronteriza y describimos claramente en qué consisten, enviamos minutas, hicimos un punto de prensa” dijo la jefa del gabinete presidencial.

Agregó que dicho megáfono, así como también un dron que se mostró ese día, fueron parte de una demostración “que hizo la empresa de insumos que ellos tienen y que están proponiendo al país o a distintos países. No es lo que el Gobierno anunció, no es lo que ese día se inauguró y no es lo que se informó por parte de las de las autoridades del Gobierno de Chile”.

Cabe destacar que lo inaugurado por el Gobierno en Colchane consiste en tres POF, más un puesto de mando, con una inversión de US$ 1.062.811.

Se trata de un piloto de otras instalaciones similares para el resguardo de las fronteras del país que serán instaladas en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, con una inversión de alrededor de US$ 3.5 millones

Los POF en Colchane cuentan con alta tecnología para las labores de resguardo de las fronteras: cámaras térmicas para control fronterizo, sistema satelital (internet y comunicaciones), cámaras de visualización perimetral con alcance de 5 km. en monitoreo nocturno y 10 km. en diurno.

Además, implican un mejoramiento significativo de las condiciones de habitabilidad y seguridad de los funcionarios del Ejército. Se trata de módulos de 8×3 metros que incluyen un área de monitoreo y comunicaciones, climatización, cocina, sala de descanso, baño completo y blindaje balístico.

La inauguración de los POFs en Colchane se enmarcan en la estrategia en la macro zona norte del gobierno del Presidente Boric, que ha logrado una reducción de ingresos por pasos no habilitados del 29%, entre febrero y octubre de 2023, respecto del mismo período del año 2022.