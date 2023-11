Francisco Vidal no escatima en lanzar sus dardos contra la derecha. De paso, le reprocha al Gobierno precisamente por no hacer aquello y disputar la batalla cultural. A su parecer, dejar en evidencia las contradicciones de la oposición es clave para obtener poder en la negociación de las reformas importantes. "Tú requieres acuerdos para avanzar cuando no tienes mayoría. Pero tú cambias esa correlación de fuerzas cuando la derecha sienta que la ciudadanía empieza a cacharla en que es lo que está. No es buena onda los acuerdos", subraya.

En su particular estilo, claro y directo, el vocero más recordado de la Concertación repasa la actualidad. Francisco Vidal (70), histórico militante PPD, evita condenar a todos los funcionarios públicos ante la polémica desatada esta semana por el audio del abogado Luis Hermosilla. En tanto, lanza sus dardos contra la derecha por sus contradicciones en torno a la agenda de seguridad y por la propuesta constitucional.

“Es mejor quedarse con la Constitución original de Pinochet y reformada por Lagos”, afirma en entrevista con BioBioChile.

No soy de los que están en el club de que este país es una mierda

—Esta semana se destapó el escándalo del abogado Luis Hermosilla, que ha defendido a políticos de todos los sectores ¿Le sorprende el calibre de las irregularidades que se insinúan en el audio?

Sí. Hay gente que dice que siempre ha sido así, yo no puedo creer el nivel. No creo que haya un sistema de corrupción institucional en Chile. Creo que lo que describe el audio y que la Fiscalía hará su trabajo, es el intento de un abogado, con un cliente y una tercera presente, de generar un sistema de corrupción para evitar que se siga la investigación penal con respecto al tema del origen. Porque el origen de este problema es una empresa que se dedicaba al factoring, entre otras cosas, en que la Comisión de Mercado Financiero detecta que comete enormes irregularidades, la cierra y le cobra una multa enorme. Ese es el origen del tema. Y en consecuencia, el afectado, por la decisión de la Comisión del Mercado Financiero, me imagino que contrata al abogado Hermosilla y viene lo que todo Chile sabe del audio.

Pero yo no soy de los que están en el club de que este país es una mierda, que son todos ladrones, no. No, no estoy en esa lógica.

—Al día siguiente Hermosilla respondió mediante una declaración pública ¿Son descaradas sus palabras o tiene asidero pensar que se trata de una “maniobra siniestra”?

Cuando ocurren este tipo de cosas, donde por una parte la CMF, impuestos internos, CDE anuncian querellas, y el acusado tiene todo el derecho a defenderse, hace su declaración; en esa declaración lo sustantivo no está. Él no dice que él no es él el que habla. Él habla de que esa prueba sería ilegal, del secreto profesional, pero al final hasta aquí llegamos los ciudadanos. De aquí para adelante, y desde ayer, está funcionando la fiscalía, seguramente se va a incorporar el Consejo de Defensa del Estado y habrá un proceso donde los acusados tendrán legítimo derecho a la defensa y llegaremos a un punto de la formalización y llegaremos al punto del juez de garantía y así seguiremos cascando. Así funcionan los países normales.

—¿Es un cliché de toda la gente que es cuestionada públicamente acusar que son objeto de persecución?

Es que de repente ha habido. Hay situaciones distintas para cada caso. Yo siempre saco relucir uno de los casos más emblemáticos de los últimos 30 años en Chile. El caso de Tombolini. Fue acusado, le tiraron tallas en el Festival de Viña, En la Copa Davis. ¿Y tú sabís lo que pasó con Tombolini? La Corte Suprema declaró que era inocente. Y durante cinco años lo fusilaron.

—¿Usted cree que ahora podría pasar lo mismo?

No, depende. Mi convicción es que una vez que se inicia un proceso, hay que esperar el fallo final de la Corte Suprema. Ahora, en este caso, lo hace muy noticioso, porque estamos no frente a una acusación, estamos frente a un audio que como que se auto culpabilizan los que están en ese audio y lo que dicen en ese audio. Pero igual serán los tribunales los que determinarán la responsabilidad de lo que se habla en ese audio.

El giro de Hermosilla

—Usted es un conocedor del aparato público ¿Usted no cree que esto sea la punta del iceberg?

Te voy a dar un dato, que la gente se olvida. El Caso Penta se origina por Hugo Bravo. Y acuérdate que se inicia el procedimiento y Jorge Valdivia (NDR: el martillero, no el futbolista) y Bravo tenían una conexión en impuestos internos, que era el fiscalizador de altos contribuyentes de la zona oriente. Y ese personaje fue procesado y condenado. O sea, en ninguna institución tú puedes garantizar que el 100% de su personal sea probo. Lo que hay que hacer es generar los mecanismos para evitar que se llegue a eso. Pero para mí, en los funcionarios del SII y CMF evidentemente que pueden tener, como decía el abogado en la conversación en audio, pueden haber topos, pero eso no me lleva a mí a condenar al conjunto de instituciones y a sus funcionarios. No.

—Confía entonces en que las instituciones van a funcionar y van a hacer su trabajo.

Exactamente. Y el día que no confiemos en las instituciones, buenas noches no más po.

—Hermosilla se ha relacionado desde siempre con el poder ¿Qué sector sale más perjudicado con la polémica?

Yo Hermosilla sé quién es, obviamente. Más de alguna vez, en comidas grandes, estaba él y estaba yo, dentro -no sé- de 50 invitados. Pero Hermosilla tiene una historia particular. Partamos porque es un gran abogado, connotado abogado penalista. Segundo, tiene una historia particular porque él en su juventud fue miembro de las juventudes comunistas. Y además entró a estudiar derecho en la Católica. Imagínate uno de la Jota estudiando derecho en la Católica. Es como un Republicano estudiando en la Arcis. Pero así es la vida. A mí lo que me llamó la atención, sabiendo esa historia, es cuando él asume la defensa de la familia de Jaime Guzmán. Para mí ese fue como el giro de él. Y después obviamente está en casos emblemáticos y se compromete con el gobierno de Piñera II cuando es abogado del Ministerio del Interior. A mí no me cabe la menor duda que él cambió de posición política. Tiene todo el derecho a cambiar. Entonces, claro, tiene contactos, conocimiento del conjunto de los dirigentes políticos, pero obviamente el ser abogado del Ministerio del Interior de un gobierno de derecha ya toma posición pues. No fue obligado a eso.

—Y en relación a la situación de Crispi ¿El gobierno ha manejado correctamente la situación?

Obvio, porque Crispi habría que preguntarle a él ¿Por qué lo contrató? Pero una vez que sabe de esto lo desvincula y le quita el patrocinio, que era lo que correspondía. Porque además de todo lo que se ha sabido en el audio hay 50 aristas distintas. Está el tema de la corrupción eventual en el personal del Servicio de Impuestos Internos y la CMF. Está el tema de la evasión por parte de la factura falsa, que lo confiesa en el audio el señor Sauer. Él dice: “Hay que parar esto, porque si se sabe va a caer medio Chile”. Calcula. Mira la frase que dice. Así que bueno, aquí ya se destapó la olla y están ocurriendo los procedimientos. Diez horas fue interrogada ayer la abogada Leonora Villalobos. Fue allanada la casa de Sauer, fueron allanadas las oficinas de Hermosilla. Son todos los procedimientos una vez que se inicia un procedimiento de carácter judicial.

—Con la mano en el corazón ¿Cree que el caso va a encontrar responsables o habrá impunidad?

Noooo. Yo creo que es tan evidente el audio. Como tú vas a eludir… me imagino que el fiscal una vez que acredite que el audio es el audio y son los verdaderos protagonistas, le va a preguntar el fiscal: “Oiga, usted esto lo dijo. Estaba curado cuando lo dijo, estaba soñando o hizo lo que usted dijo ahí”. No, yo no creo que termine en impunidad. No hay por dónde.

Francisco Vidal: “Colocar la platita donde colocas la boca”

—La última semana, otro tema que se ha tomado la agenda, son los secuestros ¿Es un delito que llegó para quedarse?

Los secuestros siempre han existido en Chile, lo que pasa es que la gente se olvida. Quizás el momento de mayores secuestros en Chile es la dictadura, donde casi todos los detenidos que desaparecieron, el principio del delito fue el secuestro ¿Para qué decir de los torturados? Ahora, claro, esos eran secuestros con connotación política de liquidar a las dirigencias de izquierda.

—Estamos hablando de otro contexto.

Claro, aquí estamos hablando de un secuestro de destino criminal, delictual. Escuchaba a Felipe Harboe el otro día decir que había decenas de denuncias de secuestro en Chile, pero esto tiene otra connotación. Porque claramente la forma del secuestro de Rancagua, más que el de Iquique, denotan una organización detrás del secuestro. Y esto tiene que ver con que se han incorporado a Chile delitos de nuevo tipo: el sicariato, el crimen organizado y ahora el secuestro y la extorsión. Y frente a eso, más que los discursos, hay que reaccionar. La PDI ya tiene su grupo antisecuestro y Carabineros también. La Fiscalía también lo creó. Y hay que enfrentar esto. Ponerse a llorar no sirve de nada.

—En abril pasado se hizo un ajuste, un aumento de las penas por secuestro ¿Es suficiente?

Lo que pasa es que esto no es sólo una cosa. Tienes que endurecer las penas por una parte, con legislación, tienes que reforzar la policía y reforzar la Fiscalía. Y ahí te hago un punto. Todo el mundo habla de que hay que combatir la inseguridad y la delincuencia. Los que combaten| la seguridad y la delincuencia son los fiscales, en primera instancia, y las policías. Entonces, faltan 500 fiscales. 495 para ser exactos. ¿Y dónde está entonces el parlamento para que apruebe y el Ministerio de Hacienda en este caso. Porque la respuesta de Hacienda a esa petición del fiscal nacional es que van a van a financiar 200 de los 500 que faltan, pero esos que faltan entran de a poquitito en los próximos cinco años. Entonces la contradicción, que yo creo que le carga a la ciudadanía, es que todo el mundo habla de que estamos en contra de la delincuencia, pero cuando llegó el momento de colocar la platita donde colocas la boca, ahí se produce una contradicción.

—Al margen de los secuestros, el delincuente abatido por lanzarle una granada a una carabinera también causó impacto, al igual que el aumento de homicidios…

Ese es un fenómeno de altísima violencia, con los homicidios en la Región Metropolitana en general y en la comuna de Santiago en particular. Y tú tienes el lanzamiento de la granada que yo creo que es inédito. Además se reitera, el que lanza la granada tengo entendido que era un venezolano de inmigración ilegal. Los tres del secuestro de Rancagua eran tres inmigrantes ilegales. Entonces, está claro dónde tienes que poner la fuerza: en cerrar la frontera, aumentar la dotación del Ejército en la frontera norte y hacer todo lo que esté en las manos del Estado y de la ley para frenar la migración ilegal lo más rápido posible. Un dato para nuestros lectores. Hace 12 años en Chile había 200.000 migrantes. Hoy día hay 1.700.000. Ese el saltito que nos dimos.

—¿Cómo cree que ha manejado la crisis de seguridad el Gobierno?

Por los instrumentos que tiene, con una agenda legislativa acordada con el Senado que avanza. A mí me gustaría que fuera más rápido, pero avanza con una aumento de presupuesto a Carabinero y PDI importante, pero falta. Entonces ahí es donde yo le digo a la derecha en el parlamento, que anda todo el día llorando y gritando y amenazando, pidiendo la renuncia de la ministra Tohá, que en vez de toda esa bravata los parlamentarios de derecha le aprueben a Marcel el pacto fiscal, entre los cuales están 1.050 millones de dólares para ser destinados a las policías. La gente se enferma, es que tú escuchas a un parlamentario de derecha llorar todo el día contra la delincuencia, pero no pone su voto para darle más plata a Carabineros y a PDI.

—En su tiempo, sobre la época en que fue vocero, usted decía que junto a los ministros de Interior y Segpres eran un coro ¿Cómo habrían enfrentado un fenómeno así en la era de la Concertación?

Es que son momentos distintos. Nooo olvídate. Fue un momento muy distinto. Yo creo que el gobierno, entre Camila Vallejo, Carolina Tohá, son como la vanguardia en las vocerías en este tema, y el subsecretario Monsalve, hacen todo lo posible y lo hacen bien. Lo que pasa es que tú tienes una derecha que está con la pluma parada y, en consecuencia, ya le están pidiendo la denuncia a la ministra Tohá po, imagínate. Los Republicanos quieren acusarla constitucionalmente. Entonces si fuera porque los ministros del Interior no pueden acabar con la delincuencia, porque nunca se va a acabar la delincuencia, no habría ministro del Interior en Chile que durara más de dos meses.

Francisco Vidal: “Es mejor quedarse con la Constitución original de Pinochet y reformada por Lagos”

—Pasando a otro tema. Se viene el plebiscito constitucional ¿Ya definió su posición?

Pero por supuesto. Yo voy a votar En Contra por varias razones. Primero porque esta es una propuesta de derecha, apoyada por la derecha. Y cuando eso ocurre yo no me pierdo pues. El texto que nos proponen fue hecho por los dos tercios de consejeros elegidos que son de derecha y al día siguiente apoyado por toda la derecha económica, por toda la derecha universitaria intelectual, por toda la derecha social y por los principales medios de comunicación. Si alguien no cacha que todo eso es una línea de derecha, pues no sé en qué mundo vive. Segundo: precisamente por ser de derecha quieren hacernos convivir con una constitución que representa una parte del país, a la gente de derecha ¿Y cómo se expresa en el texto? En que es profundamente neoliberal en lo económico y conservador en lo cultural. Entonces resulta que nos prometen Estado Social de Derecho, pero infinanciable, porque estos muchachos que nos dicen que Chile va a ser un Estado Social de Derecho se hacen los lesos, porque cuando miran a Europa, el Estado Social de Derecho europeo tiene dos componentes para poder materializarlo: uno, una base tributaria mayor que la chilena, obviamente, pero el segundo componente esencial es que las cotizaciones de seguridad social en Europa se solidarizan en parte. Para qué decir, la derecha se niega a subir un peso en impuestos y se niegan a solidarizar una parte de la cotización de seguridad social. Si tú no tienes un mayor ajuste tributario y la solidaridad en parte de la cotización, nos quedamos en el título no más: Estado Social de Derecho de cartón.

—¿Esta propuesta quedó más a la derecha de la Constitución actual?

Obvio, porque como dice José Piñera, a confesión de partes relevo de pruebas. ¿Qué dice José Piñera, el creador de las AFP, el creador de las Isapres, el creador del plan laboral de Pinochet? ¿Qué dice en su artículo de la revista Economía y Sociedad? Aquí con esta propuesta Jaime Guzmán ha ganado dos veces.

—¿Es mejor quedarse con la Constitución de Pinochet?

Es mejor quedarse con la Constitución original de Pinochet y reformada por Lagos. Porque la Constitución original de Pinochet, creada por Jaime Guzmán, determinaba lo siguiente. Primero, confesión de Jaime Guzmán: “De lo que se trata es que si los adversarios ganan no puedan hacer algo distinto a lo que nosotros hacemos”. Ese era el objetivo de la Constitución original del 80. Para lograr ese objetivo Guzmán creó cuatro candados. Uno, el sistema binominal, donde una lista que sacaba el 65% elegía uno y la lista que sacaba el 35% elegía uno. Cáchate el sistemita. Eso se eliminó en 2015 y se cambió por el proporcional. Segundo candado de Guzmán, a los 38 senadores elegidos se le colocaban al ladito nueve designados y vitalicios. Eso lo eliminó Lagos el 2005. Tercero, supraquórum para hacer imposible la reforma, 2/3. El año pasado el parlamento bajó las reformas constitucionales de un quórum de 2/3 a 4/7.

¿Qué es lo que quedó pendiente? El Tribunal Constitucional. Pero Lagos también lo reformó. Cambió la composición. Y depende mucho entonces de quiénes sean los ministros del Tribunal Constitucional para que se inclinen hacia un lado o hacia otro. De tal manera que la Constitución de Jaime Guzmán y Pinochet, 33 años después, con las reformas que hicimos nosotros, ni siquiera queda la firma de Pinochet, tiene la de Lagos. Así que yo me quedo con esa.

—Entonces usted aboga por un votar En Contra para reformar.

No, yo creo que lo que tenemos que hacer y así el Presidente lo ha decidido y las fuerzas políticas también, las fuerzas políticas que respaldan al presidente, es que si gana el En Contra, se termina el proceso constitucional. A lo menos por este gobierno, y hay que dedicarse con toda la energía a sacar adelante la reforma tributaria, a sacar adelante la reforma previsional, a sacar adelante la reforma de la salud, a sacar adelante la reforma laboral. Por decirte cuatro temas no más.

—Entonces, de ganar el En Contra ¿Hay que abandonar toda pretensión de cambiar la Constitución?

No, hay que seguir buscando las reformas, que ahora es más fácil, porque bajó a 4/7, en aquellos temas que aún tienen su origen en Jaime Guzmán. Van quedando menos. Te va quedando, por ejemplo, hacer la reforma de salud y lograr un sistema único de salud con proveedores privados y públicos, pero con un piso, que ese es el Estado Social de Derecho en salud, ya dejas enterradas las ideas de Jaime Guzmán. Lo mismo en previsión. Lo mismo el laboral. Así que hay que seguir avanzando para ir desmontando lo poco que queda de la Constitución original de Guzmán y Pinochet.

—Aún así, sin un camino definido, las frustraciones y preocupaciones de los chilenos siguen ahí ¿Se está volviendo a incubar el malestar social?

Yo creo que la gente está molesta, la mejor demostración de eso es que cada vez que le preguntan a la gente que le pongan nota a las instituciones, los partidos políticos estamos en el 2% de confianza ciudadana, el parlamento en un 4%, la justicia en un 6%, entonces el nivel de desprestigio de las instituciones políticas dice relación con la falta de definiciones en el parlamento para resolver los temas de los ciudadanos, en salud, en educación, en vivienda y en pensiones.

“Hay una cierta inhibición de desnudar a la derecha de los intereses que defienden”

—En tiempos tan convulsionados como los que estamos viviendo ¿No siente que el país está perdiendo el rumbo?

No, yo creo que el país está súper dividido, porque el gobierno actual del presidente Boric, que tenía el programa más transformador desde el año 90, en un sentido de mayor justicia social, se enfrenta a una derecha que no le da ni la sal, ni el agua, ni el aceite, que lo enfrenta todos los días, ¿Pero por qué esa es la conducta de la derecha? Porque el programa de Boric cambiaba el poder en términos relativos en Chile. Cuando tú tenías una reforma tributaria original, que pretendía recaudar 15 mil millones de dólares y los querías extraer del 5% relativo más rico de los chilenos, obviamente que ese 5% salió al combate. Saca la cuenta que la reforma tributaria que hoy día defiende Marcel es la mitad de lo que quería Boric en el programa. Ya no está el impuesto a los superricos, ya no está el impuesto a las utilidades retenidas, porque la derecha se defiende. La derecha económica y su representación política en el parlamento se defiende pues, obvio. Ha sido siempre así, nada nuevo.

—Y aún haciendo esas concesiones el gobierno no logra avanzar en el objetivo de obtener un pacto fiscal.

No, porque la derecha no le va a dar un peso. Yo creo que el gobierno debiera ser mucho más comunicacional en el sentido de decir: “Mira, acá pasa esto y los que se oponen son estos”. Hay una cierta como inhibición de desnudar a la derecha de los intereses que defienden.

—¿Y cómo se puede hacer para desatar los nudos de esa negociación? Al gobierno en general le ha costado negociar constantemente con la derecha toda la agenda de transformaciones.

Yo creo que cuando tú llegas al punto en que estamos hay que colocar en contradicción a la mayoría con la derecha. O sea cuando la derecha dice: “Mira, la salud pública está en el suelo, porque hay 2,7 millones en lista de espera”. El gobierno dice: “Queremos disminuir en un tercio las listas de espera. Pero para eso requerimos mil millones de dólares más”. Y la derecha que reclama lo anterior dice: “No. Ni un sólo peso”. La derecha todo el día anda cacareando por la inequidad. La forma tributaria de Boric considera millones de dólares para reforzar Carabineros y la PDI. Y de la derecha dice: “Ni un solo peso para Carabineros y la PDI”.

—¿Falta entonces hacer énfasis en visibilizar esas contradicciones?

Obvio pues. Y para eso está el Patio de Los Naranjos, el Patio de Los Cañones, los programas de televisión. Pero yo encuentro como muy inhibido al gobierno. No, no, no, hay que decir, mira, aquí, mire, mire, mire, mire, esta es. Evidentemente que tú requieres acuerdos para avanzar cuando tú no tienes mayoría ni la derecha tampoco. Pero tú cambias esa correlación de fuerzas cuando la derecha sienta que la ciudadanía empieza a cacharla en que es lo que está. No es buena onda los acuerdos, los acuerdos se logran cuando la correlación de fuerzas de la sociedad se orienta hacia una u otra cosa.

Una batalla cultural

—¿Le parece que estamos en un periodo, en un contexto, donde las ideas de la izquierda han perdido fuerza en la sociedad?

Las han perdido porque no hemos sido capaces de explicar con peras y manzanas lo que es una propuesta diferenciando de la otra propuesta. Mira lo que viene en el texto de la derecha que se va a plebiscitar. Ni más ni menos que quitar las contribuciones. Entonces, hay que decirle a los ciudadanos. Al 77% de los ciudadanos que no paga contribuciones, que a él no lo beneficia ¿A quién diablos beneficia la eliminación de las contribuciones? Al 23% de los que pagamos contribuciones. Pero el particular beneficia a los que viven en Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Providencia y La Reina. Porque en Vitacura el 98% de las casas pagan contribuciones. Porque en Las Condes el 95%. Porque en Providencia el 90%. Entonces cuando tú sacas la cuenta de que la mitad de las contribuciones vienen de esas comunas ¿A quién estás beneficiando? A ellos pues. ¿Y a qué costo? Al costo de que eliminar las contribuciones disminuye el Fondo Común Municipal. Al disminuir el FCM, que es la inyección a la vena para que puedan subsistir más de 200 comunas en Chile.

Pregúntale tú a un alcalde de Santiago, de comunas populares ¿Cuánto de su presupuesto proviene del fondo común municipal? 40, 50, 60, 70%. Eso es lo que la derecha quiere eliminar, o sea, quiere que los habitantes de mayor nivel de ingreso, yo vivo en Las Condes, yo pago un millón de pesos de contribuciones al año. Me quieren eliminar mi pago. 350 van Las Condes y 650 van para el resto del país. Para las comunas más pobres, chicas y grandes. Urbanas o rurales. Entonces, me benefician a mí porque yo voy a ahorrar un millón de pesos, al no pagar contribuciones, pero reemplazan mi millón de pesos con 500 mil pesos que provienen del IVA, cuando un poblador de La Granja compra el pan. Si eso no es de derecha ¿Qué cresta es?

—¿Hay espacio para dar vuelta esa batalla cultural?

Difícil, por el poder de la derecha social, cultural, mediática ¿No? Pero se puede po. ¿Si cuántas veces le hemos ganado? A pesar de todo ese poder. Pero se puede en la medida que haya disciplina, que haya unidad, que no haya estrellitas que anden cada uno por su lado. Bueno, ahí entramos a otro tema que es el sistema político y de partidos, pero se puede, obviamente. Mira, la consigna universal: “El pueblo unido jamás será vencido”, es una constatación de la realidad. Lo que pasa que pucha que cuesta que las dirigencias políticas logren materializar esa consigna. Pero el día que el pueblo, la mayoría abrumadora se dé cuenta que con la unidad de ellos y su representación en el parlamento… ahí, buenas noches la derecha. En plena democracia, por la mayoría de los votos, sin una sola bala.

—¿Y por qué es tan difícil?

Ahhhhhh, porque cuesta. Mira, donde hay tres izquierdistas hay cuatro partidos. Entonces, esa es la historia. Fíjate este gobierno, que es un gobierno claramente de izquierda ¿Sabes cuántos son los partidos que están detrás del gobierno? Diez ¡Diez!. Apruebo Dignidad son seis. En socialismo democrático son cuatro. Cuando lo natural, lo obvio, lo de sentido común, es que los tres partidos del Frente Amplio sean uno. Parece que entraron en razón. ¿Qué hacen los regionalistas verdes y la Acción Humanista cada uno por su lado? Yo reconozco a los comunistas una cultura distinta, de más de 120 años. En el socialismo democrático somos cuatro partidos. Socialistas, PPD, radicales y liberales. Cada uno en una carpita en la Alameda con Ejército.

—¿Ustedes también debieran fusionarse entonces?

Obvio. Debería haber en Chile un partido del Frente Amplio. Un solo partido socialista democrático, como el socialista obrero español, o el socialdemócrata de los alemanes ¿Qué hacemos cuatro divididos? Cada uno defendiendo una cosa chiquitita.