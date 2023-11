Una denuncia por despido injustificado interpuso el abogado Carlos Gómez, en contra del excanciller y secretario general de la Secretaría General Iberoamericana (Segib), Andrés Allamand.

Hasta el año pasado, el jurista se desempeñaba en el equipo de la Segib, organismo radicado en Madrid (España).

Según consignó La Tercera, la disputa entre Gómez y el exsecretario de Estado comenzó cuando Allamand asumió sus funciones en Madrid en febrero del año pasado. Mientras que día antes de esto, Gómez había llegado a la capital española para tomar el cargo de gestor del Fondo Chileno de Cooperación Sur-Sur Iberoamericano por dos años.

Gómez señaló al medio antes mencionado que el exministro intentó cambiarle las condiciones de su contrato, por una remuneración menor, y tras no aceptar esto se le dio término a su situación laboral.

Reclamación por escrito

A raíz de esto, Gómez interpuso una demanda formal ante los juzgados españoles, sin embargo, estos se declararon incompetentes debido a que la Segib tiene inmunidad por su calidad de organismo internacional.

Dejando de lado lo anterior, el abogado tomó el mecanismo formal que tiene la Secretaría liderada por el exsecretario de Estado para resolver problemas con funcionarios. Aquí presentó una reclamación por escrito a Allamand, para que este responda y después se convoque al comité de árbitros que resuelva la controversia.

No obstante a aquello, el jurista acusa que el excanciller dilató el proceso y nunca convocó a este comité, por lo que sigue sin recibir una respuesta. Gómez lleva meses sin recibir un sueldo, puesto que su visa no lo deja trabajar en otra parte que no sea la Segib.

En concreto, el abogado solicita que se le indemnice y que se convoque a la instancia para resolver el asunto.

En tanto, desde la Segib señalan que el reclamo es “extemporáneo” al haber acudido primero a los tribunales ordinarios, y no al mecanismo arbitral que fija el organismo para la resolución de conflictos.

El organismo menciona que el mismo contrato de Gómez establece que los reclamos deben ser transmitidos por escrito a la Segib, y si existe disconformidad se convoca a este mecanismo para la resolución de conflictos.

Sumado a esto, la Segib manifiesta que su reclamación por escrito llegó casi un año después de haber terminado su contrato y que no se cumplió con los plazos.

No obstante, el abogado apunta a que en la normativa no se establecen plazos.

Denuncia contra Allamand

El 23 de diciembre de 2021, Gómez fue propuesto para el cargo por un plazo de dos años. El puesto que ocupaba se llamaba “gestor del fondo”, donde tenía que proponer, aprobar y gestionar proyectos del Fondo Chileno de Cooperación Sur-Sur Iberoamericano, una glosa de platas que funciona desde el 2017 y que consiste en aportes desde el Estado chileno hacia la entidad internacional.

Según manifestó el abogado, Allamand le dio el visto bueno para su puesto antes de liderar la Segib. No obstante, todo cambió cuando el exministro llegó al cargo.

“Desde ese momento no me habló más y pasó a considerarme un estorbo”, precisó. A juicio del afectado, no se le asignaba nada, lo que provocaba que todo el día estuviera sin trabajo.

Sumado a lo anterior, cuestiona que no se le entregaba información para gestionar el fondo y fue trasladado a oficinas donde trabajaban funcionarios de menor rango jerárquico. Más tarde lo notificaron que se estaba pidiendo su salida del cargo.

“Disponibilidad de recursos”

Alejandro Kawabata, director de Asuntos Jurídicos e Institucionales de la Segib, quien se refirió a esta situación a nombre de Allamand, indicó que la labor de Gómez “quedó sujeta a las actividades de dicho fondo, a la disponibilidad de recursos. En el mes de mayo de 2022 el gobierno de Chile comunicó la decisión de finalizar la labor del gestor del fondo (Gómez) atento a que fue solicitado, como ya se ha dicho por el gobierno de Chile”.

Semanas después, el 30 de junio del 2022, se finalizó el contrato de Gómez. Tras esto, se estableció un proceso de negociación entre el abogado y la Segib para buscar una alternativa.

Gómez, además, dijo que Allamand le ofreció como alternativa que firmara un nuevo contrato, en el que supuestamente se le pedía renunciar a cualquier tipo de acción contra el organismo, se le cambiaban sus funciones, se bajaba su sueldo y se reducía de dos años a once meses su tiempo de contratación. Gómez no aceptó la oferta.

Desde la Segib mencionaron que una vez terminado el contrato del jurista, “a partir de entonces la Segib mostró su disposición al diálogo y de hecho se tuvieron conversaciones con una serie de representantes legales del Sr. Gómez, a cuyos efectos se solicitó la intervención de la firma de asesoría jurídica para conflictos de estas características con la que trabaja la Segib, que es KPMG Abogados”.