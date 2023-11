El abogado defensor del alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, imputado por delitos de connotación sexual, informó que el domingo es el tiempo límite para que su representado se presente a cumplir la prisión preventiva.

Recordemos que el jefe comunal está prófugo desde la noche del 3 de noviembre, cuando no se presentó en el penal de Traiguén para cumplir la medida cautelar fijada por el Juzgado de Garantía de Cañete, donde fue formalizado por los delitos de abusos sexuales, violaciones e inducción al aborto. Ilícitos denunciados por cinco víctimas, dos de las cuales eran menores de edad al momento de los hechos.

En conversación con Radio Bío Bío en Concepción, el defensor de Reinao, Francisco García, detalló que anoche, tras conversar con sus abogados, el alcalde tomó la decisión de salir de la clandestinidad.

“Hemos podido conversar y persuadirlo respecto a la conveniencia por una serie de aspectos que él se presente ante los tribunales o en particular a cumplir la medida cautelar decretada por el tribunal de Garantía de Cañete”, indicó el abogado.

Por ello, siguió, “dentro de los próximos días u horas nuestro cliente debería presentarse a cumplir su medida cautelar”.

Al ser consultado por La Radio respecto a los plazos, el abogado dijo que “yo no conozco el paradero del señor Reinao, pero esto en ningún caso puede extenderse más allá del fin de semana, es decir, más allá del domingo”. No obstante a ello, no descartó que esto se materialice esta jornada.

García añadió que el cumplimiento de la orden judicial permitiría a la defensa “trabajar con mayor tranquilidad respecto de los aspectos más jurídicos y, por lo tanto, nosotros esperamos que esta situación se resuelva de aquí al domingo”.

La recomendación entregada al jefe comunal es que se presente directamente en Traiguén, ya sea en Gendarmería o en las unidades policiales de esa ciudad.