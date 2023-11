El senador Matías Walker (Demócratas) se refirió respecto del segundo proceso de construcción de una nueva Constitución, que reemplace a la escrita durante la dictadura cívico-militar, y que está pronto a culminar.

Para el ex democratacristiano, el Partido Republicano “no hizo una lectura correcta” de este segundo proceso constitucional y como contraparte, desde la izquierda “tiraron la toalla” ante la imposibilidad de acuerdos.

“Creo que había partido bien este proceso; con el acuerdo por Chile, con las doce bases del proceso constitucional. Después los expertos acordaron un anteproyecto, todos desde Republicanos hasta el partido Comunista (…) y eso de alguna manera, después se desvirtuó”, indicó el parlamentario en el programa Profundidad de Campos, que conduce Sergio Campos en TV Senado.

“Los republicanos han hecho una mala interpretación de su propia votación. Les está pasando lo mismo que a la Democracia Cristiana en los años noventa, que no supo qué hacer con tantos votos que tenían. No han entendido bien que sus votos no tienen que ver con el aborto o el derecho de los padres a educar a los hijos, sino con temas de seguridad. Y sin tener grandes propuestas en seguridad, supieron comunicacionalmente interpretar bien ese anhelo de la gente”, agregó.

Para Matías Walker, el partido Republicano se equivocó al generar debates en lo valórico donde pese a la labor de los expertos y el aporte de Chile Vamos. Mientras que sobre “la izquierda” dijo que “no estuvo dispuesta a mejorar esa redacción (…) Creo que ahí faltó más voluntad de diálogo, de acuerdo”, describió.

“Como dijo la presidenta Bachelet, no hay que tirar la toalla. Siento que algunos de la izquierda ya tiraron la toalla”, añadió aludiendo también al trabajo de la comisión mixta que pudo dar paso a una nueva intervención de los expertos pero que, sin embargo, este lunes cerró definitivamente el trabajo en torno al texto que ahora será presentado ante el Presidente Gabriel Boric el próximo martes.