Legisladores de diversos sectores han afirmado que si bien la solicitud de extensión de 6 meses no era lo ideal, valoraron la posibilidad de más tiempo a la tramitación de la Ley Corta de isapres con el propósito de dar una resolución más responsable.

En específico, fue el pasado 12 de mayo cuando la Corte Suprema concedió a la Superintendencia de Salud una primera prórroga de 6 meses para cumplir con el fallo sobre los cobros excesivos de la isapres.

Extensión que termina el próximo 30 de noviembre. Sin embargo, con la ley todavía siendo tramitada en el Senado, el superintendente de Salud, Victor Torres, afirmó -el pasado viernes- que es necesario un mayor tiempo para mejorar las condiciones de su cumplimiento.

A su vez, el fallo de la Corte Suprema ordena a las isapres aplicar una nueva tabla de factores y devolver eventuales cobros en exceso a sus afiliados.

Además de aquello, es necesario incorporar en la discusión parlamentaria los eventuales impactos de la aplicación del fallo por prima GES, emitido en agosto de este año por el tribunal supremo.

Ambas situaciones -han adelantado- podrían provocar el colapso de las instituciones de salud previsional.

En este sentido, el presidente de la Comisión de Salud y senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, aseguró que esta extensión tiene como propósito entregar mayor tranquilidad y certezas a las personas beneficiarias del sistema de isapres.

En el mismo punto, el jefe de bancada de la Democracia Cristiana de la Comisión de Salud de la Cámara baja, Eric Aedo agregó que dos millones de chilenos no se merecen que el Parlamento no esté a la altura de resolver un problema que puede derivar en una crisis social, sanitaria y política de proporciones que el Gobierno no está en condiciones de soportar.

Por su parte, su par de Renovación Nacional, Andrés Celis, afirmó que esta extensión no es un “perdonazo”, sino una posibilidad de evitar que los perjudicados nuevamente sean las personas.

El proyecto de la Ley Corta será votado a fines de octubre por el Senado, para luego pasar a su segundo trámite en la Cámara de Diputados.