Luego del anuncio realizado por el presidente Gabriel Boric, la Comisión de Salud condicionó la aprobación del presupuesto en esta materia, a que no exista desvinculación de personal.

El presidente de la Comisión de Salud, el senador Juan Luis Castro (PS), se refirió a los anuncios presupuestarios del sector de salud, donde su aprobación está condicionada a que no haya desvinculación de personal.

“La aprobación del presupuesto de salud, está por los senadores de la Comisión de Salud del Senado, en forma unánime condicionada a que no haya desvinculación de personal. Sin embargo, hasta el momento eso no está sucediendo, se mantienen las medidas de reducción presupuestaria y, por lo tanto, no está el ánimo ni menos las condiciones para poder aprobar a ciegas presupuestos que se hacen en medio de una ola de despido en el sector salud”, manifestó el parlamentario.

Recalcando que “el anuncio hecho ayer por el Presidente y antes por el ministro de Hacienda, se enfocan en 6.000 empleos para aquellos que se mantienen actualmente en el sistema y no para los otros 6.500 que van a ser despedidos de aquí a diciembre”.

“Hay que ser bien franco en esto. Entonces, aquí hay un malentendido o mala información de cómo se están dando a conocer las cosas, porque nadie se está haciendo cargo de las desvinculaciones masivas, que son 6.500 aproximadamente en todo el país a contar del día de mañana“, precisó Castro.

De acuerdo a lo expuesto por el presidente Gabriel Boric en la cadena nacional de ayer, el Presupuesto 2024 contempla un incremento de 8,1% en salud, vivienda en 11,9%, educación en 4,2%, seguridad pública en 5,7%, emergencias en 28%, cuidados en 20% y cultura en 6,8%.

Recordemos que tras el término de la alerta sanitaria, se determinó el fin de las labores de los trabajadores contratados para la pandemia, lo que ha provocado movilizaciones e incluso que la Fenats protagonizara una toma en las dependencias del Ministerio de Salud.

Castro también espera “que haya un punto de acuerdo porque sería lo razonable, ya que se inician más movilizaciones la próxima semana y aquí hay una tozudez y una falta de comprensión del impacto que tienen las listas de espera, acrecentándola en acceso a especialidades, en disminución de camas críticas y de servicios clínicos, que la verdad es absolutamente incompatible con el deseo de mejorar el acceso a la salud de las personas. Por el contrario, esto solo implica un deterioro en la atención de decenas de hospitales, sobre todo de mayor complejidad en Chile”.