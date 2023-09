La presidenta de Fenats Nacional, Karen Palma, convocó a un paro nacional para el el próximo lunes, luego que el Gobierno ratificara el despido de 6.300 trabajadores de la salud pública, tras una reunión sostenida por ambas partes.

“Esta situación se ha vuelto impresentable, hemos tenido más de dos horas de reunión y por lo menos desde la Confederación Federal Nacional vamos a hacer un llamado a radicalizar las acciones durante estos días y convocar para el día lunes a un paro nacional de actividades como organización”, indicó Palma.

Este martes se concretó la reunión entre el Ministerio de Salud y las organizaciones de trabajadores del país donde el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, confirmó la desvinculación de 6300 funcionarios a honorarios que ingresaron al sistema durante la pandemia.

Al respecto, Palma expresó que “veníamos con la expectativa de llegar a un acuerdo con el ministerio de Salud, porque las movilizaciones afectan a los usuarios. El gobierno pone el escenario muy difícil con su actitud inflexible”.

“El despido de 6300 funcionarios no sólo afecta a las personas despedidas y sus familias, afecta principalmente a millones de usuarios a lo largo y ancho del país. El sistema de salud sufre un verdadero golpe de nocaut”, continuó Palma haciendo hincapié en que “este gobierno no puede tener sólo criterios financieros para tomar las definiciones en lo que salud se trata. Esto no es una fábrica de salchichas o de camisas, esto se trata de cómo el Estado se ocupa de dar cobertura sanitaria a la población”.

La presidenta de Fenats Nacional agregó que la “decisión es muy dura para regiones, se verán afectadas varios miles de atenciones. Tendremos que profundizar nuestras acciones de movilización”.

“No podemos seguir jugando al comprahuevo entre Hacienda y Salud. Los ministros Marcel y Aguilera le están generando un grave problema político al presidente Boric, porque hemos reflexionado con nuestras bases y determinamos paralizarnos de no ser respondidas nuestras demandas. El tiempo corre, tenemos hasta el 30 de septiembre”, finalizó Palma.