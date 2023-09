Paulina Núñez fue relegada durante la última elección de la mesa directiva de RN. No obstante, ve con mucha expectativa ser candidata de su partido para representar a la derecha en las próximas presidenciales.

Paulina Núñez, senadora de Renovación Nacional por Antofagasta, se refirió a la posibilidad de ser candidata presidencial por su sector, para lo que tendría que competir con figuras como Evelyn Matthei y José Antonio Kast.

Aspiraciones presidenciales de la parlamentaria que se mantienen, incluso luego de perder la elección interna de sus partido.

“Creo que en esta campaña, y por eso no me siento derrotada, crecí mucho. Yo tenía un liderazgo regional, dentro de mi partido también, pero hoy tengo un apoyo que es de casi la mitad del partido”, comentó Paulina Núñez al medio Timeline.

La senadora aseguró que logró “conectar con esa necesidad que hay desde RN de generar nuevos liderazgos, pues tenemos un vacío de poder dentro del partido que no se llena para nada con la nueva mesa directiva o quien la vaya a presidir, pues son cuestiones distintas. Además, creo que la responsabilidad en la toma decisiones de quien está conduciendo escapa mucho a los liderazgos presidenciales. Hoy, en estricto rigor, Renovación Nacional no tiene candidato presidencial, y creo que es un problema para el partido”.

“Así como la UDI tiene a Evelyn Matthei o a Rodolfo Carter; así como Republicanos a José Antonio Kast; en Evópoli tienen lo propio como Gloria Hutt o el propio Felipe Kast; en el caso de Renovación Nacional no hay”, reflexionó Paulina Ñúñez.

Para la senadora, la experiencia de pelear por la presidencia de su partido “fue un tremendo paso que di en mi carrera, nosotros ya estamos trabajando para dos años más para ser una opción para presidir el partido o para estar disponible para lo que el Consejo General de RN resuelva”.

En particular, y consultada por si le gustaría competir en una primaria con Evelyn Matthei y José Antonio Kast para para definir al candidato presidencial del sector, Paulina Núñez fue clara al decir que sí.

“Yo decidí hace muchos años de mi vida dedicarle mi tiempo al mundo de lo público, a la política, y eso es súper importante. Yo no me he dedicado ni a la actividad empresarial, ni a ninguna otra que pueda chocar con los intereses de poner al país por delante. Y como en toda carrera, obviamente que sería un honor representar al partido en una elección presidencial”, expresó la parlamentaria.

Por último, agregó que “es una decisión para lo cual falta mucho, que toma el Consejo General, pero yo en esta pasada lo que pretendía era presidir el partido; en ningún caso lo miraba como una plataforma para poder llegar a ser candidata presidencial”.