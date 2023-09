El senador Rodrigo Galilea se alzó como el triunfador de la segunda vuelta de la elección interna para elegir la nueva directiva de Renovación Nacional (RN).

Con 5.285 votos (53%), la lista del representante de La Araucanía se impuso sobre el grupo liderado por la senadora por Antofagasta, Paulina Núñez, que logró 4.643 sufragios (47%).

Tras conocerse los resultados, Galilea agradeció a la militancia de RN “porque nuevamente se movilizaron, nuevamente demostraron que Renovación Nacional es un partido con militantes que están motivados, que se preocupan del país, que se preocupan por el destino de su partido”.

“Nuestra lista, la lista B, que me toca presidir, es un equipo que representa a gente de todo el país, con distintas trayectorias, con distintas carreras, pero que estamos unidos simplemente por hacer más grande el partido y con ello más grande a Chile”, añadió.

Junto con ello, señaló que el rol que hoy tiene el partido de Chile Vamos es de oposición, “pero no es cualquier partido opositor, es un partido opositor propositivo, que es constructivo, que sabe proponer ideas y eso queremos dejar lo marcado en este mismo momento”.

“Por supuesto que a todas aquellas iniciativas del Gobierno que nos parezcan que no le hacen bien a los chilenos, Renovación estará ahí diciéndoles que no, pero no un no a secas. Renovación Nacional siempre tendrá una propuesta, una propuesta interesante, una propuesta inteligente, una propuesta constructiva para solucionar los problemas que aquejan a los chilenos”, aseguró.

Finalmente, expresó que “esperamos colaborar decidida y honestamente en que este país logre consensos en temas que preocupan tanto a todos nuestros compatriotas. Esa es nuestra línea de acción”.

Núñez reconoció la derrota

En un video, Núñez reconoció la derrota y felicitó a Galilea y su directiva por el triunfo: “los felicitamos, les deseamos que tengan una buena conducción”.

Igualmente, indicó que serán “una oposición responsable” dentro de la tienda política, “basándonos siempre en el respeto a los principios de nuestro partido y, por supuesto, pensando en Chile”.

También expresó que seguirán siendo una oposición firme y responsable del gobierno de Gabriel Boric, que “tiene claro que el país, lamentablemente, está en manos del Partido Comunista, y por eso, es muy importante que estemos firmes con nuestros principios y nuestra alternativa para volver a gobernar”.

Finalmente, realizó un llamado a sus simpatizantes que habrían manifestado que dejarían el partido en caso de que ella resultara derrotada.

“Durante esta jornada, hay muchos militantes que quieren asumir candidaturas a concejales o a alcaldes, y que nos están haciendo un llamado a que se quieren ir del partido, a renunciar. Esperen, no se vayan, porque no los vamos a dejar solos, los vamos a seguir representando con la fuerza de casi la mitad del partido que representamos hoy”, dijo Núñez.