El ministro de Vivienda, Carlos Montes, insistió que no renunciará al cargo tras nuevos emplazamientos de la oposición respecto a su responsabilidad políticas por el Caso Convenios, en especial tras el duro informe de la Contraloría por la Fundación Democracia Viva y la querella anunciada por el Consejo de Defensa del Estado por fraude al fisco.

Luego del contundente informe emanado por la Contraloría respecto a la Fundación Democracia Viva, volvieron a surgir cuestionamientos a la figura del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, por su responsabilidad política ante los casos de corrupción.

En la oposición, desde el Partido Republicano a la Democracia Cristina, han insistido que es necesario que el ministro dé un paso al costado para retomar las confianzas, en medio de la mayor crisis que ha enfrentado el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Recordemos que tras conocer el informe de la Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado anunció una querella por el delito de fraude al fisco en contra del exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, y el representante legal de la Fundación Democracia Viva, Daniel Andrade.

Medida que destacó Montes, añadiendo que esperan que la investigación avance rápidamente para que los implicados respondan por sus actos y devuelvan el dinero entregado por el Estado. “Ya hemos recuperado bastante parte del dinero, nos faltan $90 millones”.

“No voy a renunciar”

Respecto a las críticas y solicitudes de renuncia por su responsabilidad política, el ministro respondió que “ellos (oposición) quieren hacerle daño al gobierno, pero yo estoy trabajando por el plan de emergencia habitacional, para entregar información a la justicia, para cambiar los métodos de trabajo”.

—¿Ha pensado en dar un paso al costado?

—Yo no voy a renunciar, lo he dicho una y otra vez, yo voy a cumplir la labor mientras el Presidente me encargue la tarea que estoy desarrollando.

Para finalizar, insistió que como ministerio, han realizado acciones para que algunas fundaciones, donde se han detectado irregularidades, entreguen los recursos entregados, no sólo en la región de Antofagasta.