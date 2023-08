El presidente Gabriel Boric valoró el desmentido que hizo el Servicio Electoral (Servel), ante informaciones falsas que han sido difundidas en redes sociales, sobre su candidatura.

Lo anterior, ante cuestionamientos por antecedentes entregados por el organismo electoral a través de Ley de Transparencia, que apuntan a las “firmas” para inscribir la candidatura del mandatario.

“Hay personas y organizaciones vinculadas a la ultra derecha difundiendo noticias falsas permanentemente”, señaló el mandatario a través de su cuenta en Twitter, junto al comunicado del Servel.

Hay personas y organizaciones vinculadas a la ultra derecha difundiendo noticias falsas permanentemente. Aquí declaración del Servel al respecto. https://t.co/VVuQ9H0PZF — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) August 1, 2023

No obstante, en la misma publicación, el tuitero que se atribuyó el pedido de información vía Transparencia, @Ma7ia5_, cuestionó su respuesta.

“Yo planteé una legítima duda (como dice el oficio) en relación a las firmas para militancia que su partido necesitaba para inscribir candidatura. Las cuales fueron “rápidas”. Suba el nivel”, le espetó.

De hecho, el que hizo la solicitud a @ServelChile fui yo.

Y jamás acuse firmas falsas.

Yo planteé una legítima duda (como dice el oficio) en relación a las firmas para militancia que su partido necesitaba para inscribir candidatura.

Las cuales fueron “rápidas”.

Suba el nivel. pic.twitter.com/xBPuAYQPSB — Mati🔥 (@Ma7ia5_) August 1, 2023

Recordemos que el organismo salió al paso de una serie de posteos con información falsa viralizados en redes sociales, sobre la candidatura presidencial de Gabriel Boric, principalmente, por la cantidad de “firmas” que se habrían presentado.

No obstante, según indicó el Servel, los datos de la postulación de Boric no corresponden a “firmas”, ya que un militante de un partido no las necesita para postular a La Moneda.

Lee también... Jueves 01 Enero, 1970 | 00:00

“Las cifras que se muestran como supuestas firmas falsas presentadas para el entonces candidato Sr. Gabriel Boric en realidad son afiliaciones con Clave Única al partido Convergencia Social”, sentenció el Servicio Electoral.

Pero además, el Servicio Electoral explicó que “el día en que se aprecian más de 13 mil afiliaciones, se trata de trámites aceptados por el partido e informados a Servel ese día, que corresponderían a solicitudes efectuadas con Clave Única durante los días previos y no necesariamente ese mismo día”.