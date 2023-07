El Colegio de Profesores confirmó que este miércoles se realizará el anunciado paro de labores docentes a nivel nacional, a través de una carta que dirigieron al Presidente de la República Gabriel Boric, en la que le solicitaron cumplir con medidas pro educación pública, algunas de las cuales aseguran fueron promesas de campaña del actual Mandatario.

En la misiva, el gremio conducido por Carlos Díaz, asegura que “el profesorado de Chile viene a golpear las puertas del Palacio de La Moneda para intentar, una vez más, hacer oír el clamor de miles de comunidades educativas a lo largo de todo el país”. Agregan que “durante más de un año, el Colegio de Profesoras y Profesores ha tenido el más amplio diálogo posible con las autoridades del Ministerio de Educación sobre las medidas urgentes que requiere el sistema escolar de nuestro país para enfrentar la crisis que vive”.

Una vez entregada la carta, Carlos Díaz confirmó que la movilización del gremio se realizará este miércoles 26 de julio, y tendrá una duración de 24 horas. A esta paralización, le seguirá una de 48 horas el 2 y 3 de agosto, la que podría derivar en un paro indefinido “si es que no da resúesta a las legítimas y justas demandas que hemos venido planteando por más de un año al Gobierno”.

“Queremos respuestas concretas, con carácter de urgente y que resuelvan las problemáticas que planteamos por años por las y los profesores de Chile”, dijo Díaz, a lo que acotó que dichas demandas “son compartidas e incluso algunas planteadas en el programa de gobierno”, lo que hace más grave la nula respuesta.

Entre las exigencias del Colegio de Profesores están: – Reparación a la deuda histórica

– Plan para enfrentar la violencia escolar

– Revisión de la jornada escolar completa

Gobierno responde a llamado de paro del Colegio de Profesores

Una vez entregada la carta y confirmado el paro nacional por parte del Colegio de Profesores, el Gobierno respondió en voz de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

La secretaria de Estado aseguró, respecto de la falta de respuesta a las demandas del gremio, que la actual administración “somos un Gobierno responsable”.

“El Gobierno se ha comprometido a conversar con el Colegio de Profesores y buscar una fórmula para tratar de avanzar en esa temática (deuda histórica) que es de larga data, pero no es una temática que podamos resolver automáticamente, menos en las condiciones actuales en que no hemos tenido reforma tributaria y en ese sentido nuestra responsabilidad no va a cambiar por el hecho de que haya un paro”.

A esto, la ministra agregó que “lamentablemente ese paro puede afectar a las y los estudiantes”, ante lo que pidió que “se priorice más bien las mesas de trabajo que como Gobierno estamos dispuestos a tener para conversar de ese tema y otros temas que sin duda hay muchos”.

Revisa la carta que el Colegio de Profesores entregó al Presidente Boric: