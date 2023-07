En mayo de este año, surgió la noticia que el sociólogo Alberto Mayol presentó un recurso de protección causado por un viaje de postgrado realizado en España.

Del mismo modo, el escritor comenzó el 1 de marzo de 2022, sus estudios de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid para estudiar un doctorado en Antropología y Sociología. Pero, ¿en qué consiste el problema entre la casa de estudios y el académico?.

1 clave: El trámite del viático

Según afirmó Mayol, la condición era coordinar investigaciones entre la Universidad de Santiago (universidad donde trabaja hace 13 años) y la Complutense. “Pedí un permiso de estudios y desde rectoría me solicitaron que cumpliera funciones extra para la universidad en España”, dijo en un tuit, el 12 de mayo pasado.

Desde entonces, el experto debió pagar todos los gastos asociados a su estancia en España, puesto que el viático que entrega la USACH, cerca de $1.500.000 fue disminuido a $250.000. Además, que empezó sus funciones mucho antes que la universidad visará el pago para costear sus gastos.

Así, Mayol se refirió al tema a través de Twitter: “Por enésima vez, tres meses después, me informaron que se dictó una resolución que anuló la que me confería el permiso, sin aducir razones, reemplazando por una que reducía el pago notoriamente. Me depositaron $250.000 pesos”, escribió Mayol.

2 clave: Recurso de protección en contra la USACH

Frente a la disminución del viático, el académico presentó un recurso de protección en noviembre del año pasado a la Corte de Apelaciones, la que finalmente le dio la razón.

Aunque en un primer momento la USACH aceptó el pago de 12 viáticos (de 1.564.614 mensuales) en 2021, esto sería modificado al transcurrir el año siguiente.

Según Mayol nunca fue notificado del cambio por su casa de estudios, donde ejerce la docencia desde 2013.

El abogado de Alberto Mayol, Ariel Rossel, informó a La Tercera que “el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago declara arbitraria e ilegal la resolución que rebajó unilateralmente los viáticos del Profesor Mayol, por su comisión de servicios para realizar el cometido encargado por la propia Universidad de Santiago”.

3 clave: “La persecución” en contra Alberto Mayol

En una reciente entrevista el docente universitario aclaró que “Ha habido denuncias y situaciones en la universidad respecto de otras personas que han recibido amenazas, presiones (…). En la elección anterior se amenazó a una de las decanas que estaba muy cerca de uno de los candidatos en competencia contra Vidal”, mencionando que tiene una relación tensa con el actual rector Rodrigo Vidal.

“A mí el rector me pidió en su momento, hace muchos años, que yo lo apoyara, que me sumara a su comando, y yo le dije que no tenía ninguna razón para cambiar mis apoyos que tenía en ese momento (…). Después me pidieron que no perseverara con columnas de opinión respeto de la situación de la universidad, que no me metiera en este tipo de temas”, aclaró a La Tercera.

En esta misma línea, Mayol estableció que hay una responsabilidad política sobre la contienda que tiene contra la universidad. “Hay una cosa que es evidente. El apoyo político del rector para llegar a serlo es Revolución Democrática. RD en solo seis meses que estuve en política me hicieron dos procedimientos con juicios sumarios”, dijo al diario.