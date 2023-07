El diputado Gonzalo de la Carrera evalúa la presentación de una querella luego de una amenaza de muerte que recibió por parte de un nutricionista de la Clínica Santa María que lo atendió mientras estaba hospitalizado.

Se trata de una acción legal por vulneración a la Ley de Derechos y Deberes de Pacientes, luego de un grave episodio que vivió al interior del recinto asistencial capitalino, en donde se sometió a una cirugía.

El parlamentario independiente denunció lo sucedido a través de redes sociales, con una captura de imagen de un posteo con la amenaza de muerte.

“El d3 l4 c4rr3r4 está hospitalizado acá un like y me lo piteo ctm (SIC)”, escribió el profesional en Twitter, posteo que posteriormente borró.

“Este personaje no puede seguir trabajando en @cl_santamaria. Al parecer trabaja en el piso 3. Es un peligro para los pacientes”, tuiteó el diputado De La Carrera.

Este personaje no puede seguir trabajando en @cl_santamaria . Al parecer trabaja en el piso 3. Es un peligro para los pacientes . pic.twitter.com/XRLlL6gXV7 — 🎸 @carreragonzalo DIPUTADO 🎸 (@carreragonzalo) July 9, 2023

Al respecto, en contacto con BioBioChile, el parlamentario relató que el funcionario llegó hasta su habitación para ofrecerle el menú para almorzar, instante en donde notó algo extraño.

Luego, se enteró por sus redes sociales del polémico tuiteo, por lo que decidió pedir su alta voluntaria, mientras en paralelo junto a su abogado evalúan la presentación de una querella que presentará en los próximos días.

“Temí por mi vida cuando leí el tuiteo, por lo que pedí un alta temprana. Percibí algo extraño cuando llegó a mi habitación”, señaló a BBCL.

“Lo que ocurrió aquí es muy grave, porque se pone en peligro a pacientes por un tema ideológico”, sostuvo el diputado De La Carrera.

“Una persona de esa naturaleza no puede seguir trabajando atendiendo a personas. Una clínica de prestigio no puede darse el lujo que algo así suceda”, fustigó.

“Es lamentable que se haya violado mi privacidad, por lo que la Clínica me debe una explicación, pero aún no me contactan. El único que me llamó fue mi médico tratante, que me ofreció disculpas, pero él no tiene la responsabilidad de tener a este tipo de personas trabajando”, criticó.

“Estoy esperando una disculpa de la Clínica”, concluyó De La Carrera.