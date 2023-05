Desde Cancillería se refirieron a las alternativas que se han planteado para enfrentar la crisis migratoria en la frontera de Chile con Perú, donde no descartaron la idea del corredor humanitario ni la de los vuelos de repatriación para migrantes venezolanos.

En medio de la crisis migratoria que se vive en la frontera de Chile con Perú, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria De la Fuente, afirmó que el Gobierno no ha descartado ninguna de las propuestas que se han planteado para resolver esta problemática, como el corredor humanitario y la idea de Venezuela de repatriar a sus compatriotas a través de vuelos.

Recordemos que hace tres semanas que cientos de migrantes se encuentran varados en esta zona, donde se han generado intensos enfrentamientos.

En entrevista con Tele 13 Radio, la autoridad manifestó que “estamos viendo las posibilidades que tenemos para cumplir con aquello. Si bien la migración no es un fenómeno nuevo, lo nuevo es que enfrentamos un número importante de personas que lo único que busca es salir del país”.

“Por tanto, tenemos la necesidad de generar acuerdos. Se ha hablado de corredor humanitario, sea terrestre o aéreo, yo creo que no hay que descartar ninguna alternativa“, señaló De la Fuente.

Así también, la subsecretaria rechazó el debate que se ha generado en torno a las dudas sobre la aerolínea venezolana Conviasa.

“Yo, por lo pronto, no me centraría en la conversación sobre la línea aérea o no, más bien diría que estamos trabajando y buscando todas las alternativas, pensando en la más viable y óptima“, indicó De la Fuente

Respeto de los Derechos Humanos

La subsecretaria también recogió el llamado del ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, sobre respetar los Derechos Humanos de los migrantes de esa nacionalidad.

“Como Gobierno en eso no cabe ninguna duda, hemos estado preocupados de los Derechos Humanos, nosotros tenemos suscritos acuerdos y tratados en esta materia, hemos sido muy respetuosos en aquello y, por la misma razón, están coordinadas todas las agencias a nivel regional para atender todas esas dificultades”, precisó la autoridad.

En cuanto a la posibilidad de un corredor humanitario, De la Fuente recalcó que “no tenemos cerrada ninguna alternativa, hay que pensar en esto en dos etapas: La primera es buscar una situación de solución a la emergencia de hoy (…) y la siguiente supone asumir que el problema de la migración requiere respuestas multilaterales también”.

“Entonces, no es descartable ningún tipo de solución, hemos estado abiertos a todas las posibilidades. Incluso, en la conversación con países de la región, ya tenemos programado durante esta semana una reunión a nivel de subsecretarios o vicecancilleres de la región para afrontar la discusión migratoria”, señaló.

Crisis migratoria

Respecto a la tensión que se ha generado con Perú, De la Fuente dijo que “tenemos las mejores relaciones con la Cancillería peruana, hemos seguido conversando durante todos estos días. Lo que pasa es que sí correspondía que a raíz de los dichos del alcalde de Tacna, nosotros como país hiciéramos presente que no es aceptable la ofensa al Presidente de la República”.

“Pero eso no ha significado que se corte el diálogo, al revés, hemos seguido todos estos días comunicados monitoreando la situación de la frontera norte con un diálogo muy fluido (…) entonces, la verdad no hay una situación de tensión con el Perú (…) claramente estamos ambos países preocupados”, sentenció la subsecretaria.