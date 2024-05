El chileno Benzo Lombardo, oriundo de Calera de Tango, comenzó desde muy pequeño en la música, primero aprendió a tocar diversos instrumentos, y luego, de forma autodidacta, “descubrí la manera de grabarlos todos y mezclarlos”, cuenta. Es así como comenzó a producir sus propias canciones, gracias a lo que sería un talento innato.

A los 17 años ya trabajaba con destacados artistas de la escena nacional, entre ellos, Cristóbal Orozco, actual baterista de Francisca Valenzuela. “Él vio mi talento y me guió a tener una ambición aún más grande para mi carrera, me impulsó a dedicarme a la producción y dirección, y me introdujo a estilos que me fascinaron, uno de ellos fue el Gospel”, recuerda Benzo.

Su migración a Estados Unidos

Gracias a esta inspiración el chileno decidió irse a sus 19 años a Los Ángeles, Estados Unidos, para unirse a una iglesia Gospel y aprender de esta música y su cultura. De forma paralela, trabajó como director musical de diversos artistas independientes, una experiencia que lo ayudó a que su nombre comenzara a conocerse en las grandes ligas.

“Llegué a compartir escenarios con talentos increíbles, siendo director musical de proyectos que jamás hubiese logrado estando en Chile, como Rihanna, Don Toliver, Dj Khaled, Travis Scott, Cristian Castro, entre otros”, cuenta.

Benzo participó en los arreglos musicales de la presentación de Don Toliver y Nav en el programa de Jimmy Kimmel. Posteriormente a esta tremenda oportunidad, lo llamaron para colaborar con la leyenda Adam Blackstone en “X fenty Show” de Rihanna (disponible en Amazon). “Él ha sido mi inspiración cuando se trata de directores musicales”, expresa Lombardo.

“La verdad es que el tener un nombre y que te llamen para trabajos en esta industria no es fácil, requiere un nivel de valentía, compromiso y profesionalismo muy grande. Estoy muy contento de que consideren mi trabajo”, cuenta Benzo.

Love Virtually

Otro hito de su carrera fue el haber sido convocado para hacerse cargo de la banda sonora de la película norteamericana “Love Virtually”, el 2023, convirtiéndose en uno de los directores y compositores más jóvenes de Hollywood. “Esta fue una de esas responsabilidades grandes que muchas veces te intimidan. Por eso es que creo que mi mayor virtud, no es necesariamente mi talento, si no que mi fé en mí mismo para poder cumplir con un proyecto de esta envergadura. La valentía y disciplina pueden llevarte a lograr todo. Busco ser un ejemplo para mi país”, asegura Benzo.

Disco debut de Benzo Lombardo

Lo que se viene ahora para Lombardo es algo muy especial para él, su primer disco titulado “Malas Caras”, y tal como él lo define, es su mayor proyecto. “Creo que, si bien he demostrado que puedo ser un gran productor, creo que realmente mi talento es ser un artista, y estoy listo para probarlo. Tengo un mensaje y un estilo que creo que realmente puede marcar un antes y un después en la música, y estoy listo para no sólo contar mi historia, si no que para representarla. Traigo todo lo que sé de producción, cine y shows en vivo a este disco, y no pienso hacerlo a medias”, adelanta Benzo.

“Malas Caras” será lanzado a finales de este 2024.