Claudia Uribe tenía 32 años cuando murió en un jardín infantil de Valparaíso aplastada por un montacargas. Era manipuladora de alimentos. Ya van dos años desde que eso ocurrió y la familia acusa que la investigación no avanza en lo más mínimo. Por eso ahora solicitan que designen un fiscal especial. Lo que saben hasta ahora, es que el montacarga no tenía mantención hace 8 años.

En marco del Día del Trabajador y a casi dos años del accidente laboral que terminó con la vida de Claudia Uribe, familiares de la manipuladora de alimentos exigieron a la Fiscalía agilizar los procesos.

La mujer de 32 años falleció en un jardín infantil de Valparaíso, aplastada por un montacargas. Los querellantes del caso pidieron un fiscal especial que permita acelerar las diligencias..

Casi dos años han transcurrido desde que en agosto del 2022, Claudia Uribe -manipuladora de alimentos en un jardín infantil de la comuna de Valparaíso- falleció tras ser aplastada por un montacargas. En medio de la excesiva carga de trabajo que argumenta la Fiscalía, aún resta que se realicen varias diligencias.

La investigación tampoco se ha formalizado. Es lo que acusan sus familiares y amigos, que solicitan la designación de un fiscal especial ante este tipo de casos. Así indicó su abogada, Paula Contreras, respecto a la querella por cuasidelito de homicidio.

Respecto al accidente, denuncian que el montacargas no había recibido mantenciones en más de ocho años, que los trabajadores no habían sido capacitados y que no contaban con prevencionista de riesgos. El también querellante Felipe Olea, apuntó a la responsabilidad del empleador.

Un punto similar es el que manifestaron familiares. Verónica Becerra, tía de la víctima, aseguró que no se trata de un caso aislado. Claudio Uribe, su padre, acusó anteriormente irregularidades en torno al accidente.

Claudia era trabajadora subcontratada por la empresa Ali Service, que se encarga del servicio de alimentación en establecimientos educacionales y jardines infantiles para la Junaeb. Al momento de fallecer, tenía 32 años. Su causa de muerte fue una asfixia mecánica por compresión cervical.