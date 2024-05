"Es realmente triste. Porque miro a la persona que conocí, las veces que nos conocimos, los libros que escribió y el mundo que creó, y todo eso me resulta profundamente empático", señaló Daniel Radcliffe sobre sus diferencias con J.K. Rowling.

El actor Daniel Radcliffe, protagonista de la saga fílmica de “Harry Potter”, volvió a referirse a los dichos transfóbicos de la autora J.K. Rowling.

“Es realmente triste. Porque miro a la persona que conocí, las veces que nos conocimos, los libros que escribió y el mundo que creó, y todo eso me resulta profundamente empático. En última instancia, me entristece mucho”, dijo en entrevista con la revista The Atlantic.

La polémica comenzó en 2019, cuando la escritora defendió a una investigadora que perdió su trabajo debido a tweets transfóbicos. Luego, en 2020, se burló de la frase “personas que menstrúan”, hecho que incluso llevó a Radcliffe a pedir disculpas al fandom de Harry Potter.

“Me doy cuenta de que ciertos medios de prensa probablemente querrán presentar esto como una pelea entre J.K. Rowling y yo, pero en realidad no se trata de eso, ni es lo importante en este momento”, dijo en 2020.

“Las mujeres transgénero son mujeres. Cualquier declaración en contra borra la identidad y dignidad de las personas transgénero y va en contra de todos los consejos dados por asociaciones profesionales de atención médica que tienen mucha más experiencia en este tema que Jo o yo”, agregó.

Cuatro años después, Radcliffe ratificó sus dichos en diálogo con The Atlantic: “Me di cuenta de una conexión con Harry Potter y esas cosas. Mucha gente encontró algo de consuelo en esos libros y películas que se trataban sobre sentirse encerrado o rechazado por tu familia, o de vivir con un secreto”.

En 2020, Radcliffe señaló que deseaba que los fans de Harry Potter que se sintieron atraídos por los libros puedan conservar esa conexión “sagrada” con las novelas, a pesar de Rowling.

“Si (estos libros) te enseñaron que la fuerza se encuentra en la diversidad y que las ideas dogmáticas de pureza conducen a la opresión de los grupos vulnerables… Realmente espero que no se olviden que estas historias fueron valiosas”, apuntó.