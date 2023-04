El candidato presidencial, Sebastián Sichel, criticó duramente al también exabanderado José Antonio Kast, a quien acusó de ser “una persona agresiva en público y privado”.

Así lo señaló en entrevista con Álvaro Paci en el programa “Sala de Ensayo” de 13C, donde abordó lo que fue su fallida campaña presidencial de 2021, donde quedó en el camino en primera vuelta.

“Yo saqué más votos que en la primaria, la gente que votó por mí como independiente siguió votando. La pregunta es por qué la gente de los partidos de derecha no estuvo disponible para votar por mí y les gustó tanto José Antonio Kast, que es una pregunta que deberían responder ellos”, apuntó.

En ese sentido, apuntó a “gente que no le gustaba que ganara un liberal de centro dentro de una coalición de derecha, y les gustaba más Kast, que ellos se imaginaban que era más cercano a lo que quería ser la derecha”.

A su juicio, “hay una cultura de derecha que todavía no convive bien con la democracia, y que, por lo tanto, les gusta Pinochet y Kast. Les gusta esa historia de la derecha que es conservadora, que no cree en la libertad de las personas, y obviamente yo no les calzaba en ningún lado. Gané en las primarias, pero no les gustó cumplir el compromiso”.

Sichel y relación con Kast: “Hay algo de él agresivo”

No obstante, el triunfo de Kast también significó el crecimiento del Partido Republicano, que en cierto modo reivindica a la derecha más conservadora, algo que también tiene su símil con lo que pasó con la Concertación y el Frente Amplio, dijo Sichel.

“Los extremos se han comido a los moderados por la incapacidad de los moderados de enfrentarse ¿Qué le pasó a la Concertación? Cayó seducida por Giorgio Jackson y Gabriel Boric, les regalaron cupos, los dejaron crecer, y de repente se encontraron fagocitados usando tu palabra por esta izquierda más extrema”, explicó.

“Yo creo que lo mismo le pasó a la derecha. Yo no tengo nada que ver con José Antonio Kast. No soy parte del mismo proyecto político, no soy parte de las mismas ideas programáticas, no soy parte de la historia de Pinochet. Hay algunos que quieren ser como José Antonio, y creo que es legítimo que así sea. Yo creo que si bien va a ser un partido grande, creo que va a ser un 20 o un 25% del país, que no le da para ser gobierno”, apuntó.

En esa línea propone marcar diferencias de la derecha más conservadora, tal como ha sucedido en Europa.

“Tenemos que mostrar que somos proyectos distintos, como lo hizo Macron con Le Penn en Francia o Merkel con la derecha autoritaria en Alemania. Los países que han sido exitosos con centroderechas y centroizquierdas modernas, fueron porque dijeron “oiga, yo no soy pariente suyo”, si yo no soy pariente de José Antonio Kast”, afirma Sichel.

Incluso, enfatiza en sus diferencias con el líder republicano. “Yo creo que José Antonio Kast es una persona agresiva en público y privado. Y su forma de aproximarse en la relación conmigo siempre fue agresiva. Era como ‘tú tienes que hacerme caso a mí, tienes que obedecerme’”.

“Nuestro adversario es la izquierda, y es un poco la misma forma de amenaza que hace hoy con Chile Vamos. Te has dado cuenta de que les saca la cresta por Twitter todos los días, y ‘el adversario es la izquierda’”.

“Hay algo de él agresivo, que a mí me dio como risa, porque no estoy para eso a estas alturas del partido. Una cosa físicamente agresiva, que a mí me dio risa y no lo pesqué, pero demuestra esta personalidad agresivo/pasivo, como agresor que después dice que ‘no’, que se hace el bueno, pero su forma de enfrentar el debate es desde la agresión”.

Consultado si volvería a la centroizquierda, Sichel opinó que “creo que ese mundo desapareció también, y murió de muerte propia. Yo creo que hay que reconstruir un centro democrático en Chile, ojalá con la derecha que deje a Kast botado y que lo abandone, y ojalá con cierto mundo de centroizquierda que deje al Partido Comunista botado. Eso es lo que le da gobernabilidad a los países que les ha ido bien”.

Sichel: “Hay algo de este Gobierno que me huele a pura ilusión”

Por otro lado, respecto al gobierno del presidente Gabriel Boric, el excandidato acusó “incapacidad” ante la realidad que debió enfrentar al llegar a La Moneda.

“Me acordé de la canción de Tiro de Gracia, ‘cuando el juego se hace verdadero’. Es que el juego ahora es de verdad. Ya no es solo ilusión, contar cosas del Congreso. Creo que el juego se le ha hecho más difícil de lo que pensaba, y ha demostrado harta incapacidad, y eso es lo que quiero decir”, criticó.

“Mi sensación es como de esos gallos que estás esperando que den el recital de la vida, se suben al escenario y como que la guitarra se les desafina. Hay algo de este Gobierno que me huele a pura ilusión, como una cosa media fatua, media de formas, pero poco contenido. Mucha bicicleta, mucho ‘el Estado tiene que ser dueño de sus minerales’, pero poco contenido. Al final de día, la pega de Estado se mide en cuanto me demoro en sacar una hora al médico, en que capacidad tiene para que no me asalten, en cuanto se demora en llegarme el bono, y en esas cosas está fallando diametral”, fustigó.

Y agrega que “me gustó mucho al principio la idea de un gabinete paritario, de nombrar un gabinete con distinta composición social. Yo he sido crítico hasta del gobierno de Piñera, de estos gabinetes que parecen cursos de colegio, todos del mismo colegio, todos iguales, todos casados entre todos. Yo creo que él hizo una apuesta distinta, de diversificar el gabinete y representar mejor a Chile”