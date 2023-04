El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que la detención de los involucrados en el crimen del suboficial mayor Daniel Palma responde a la capacidad de garantizar que no existirá impunidad.

Tras la detención -por parte del OS9 de Carabineros- de dos sujetos vinculados al asesinato del suboficial mayor Daniel Palma, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que el hecho responde a la capacidad de garantizar que no existirá impunidad.

Se trata de Luis Lugo Machado y Ovimarlixion Garcés Briceño, dos venezolanos adultos que fueron posicionados en la escena del crimen por parte de la Fiscalía Centro Norte de la región Metropolitana.

En ese sentido, Monsalve dijo que tras un trabajo colaborativo se “ha permitido llegar a detenciones que no son fáciles producto que no hay constancia de la identidad clara, no hay huellas. Eso hace más difícil poder identificar a los responsables”.

Respecto de los dos detenidos, Monsalve dijo que “habrá que determinar el nivel de responsabilidad; si son autores, cómplices o encubridores (…) son personas que, sin lugar a dudas, participaron en los hechos”.

Asimismo, el subsecretario del Interior enfatizó en el compromiso por parte de las instituciones del país.

“Las instituciones no van a permitir impunidad en hechos tan graves y cobardes como el asesinato del suboficial mayor Daniel Palma”.

Recordemos que durante la tarde de este lunes se realizará la audiencia de formalización de los dos detenidos.