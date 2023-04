En el marco de la discusión del proyecto de Ley Naín-Retamal, el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, aseguró que no descartan “cuestionar al Estado de Chile” ante organismos internacionales. En tanto que la vocera de Gobierno, Camila Vallejo es posible compatibilizar el refuerzo y el respaldo a las policías, al mismo tiempo que se evitan abusos.

El diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, aseguró que no descartan “cuestionar al Estado de Chile” e ir a organismos internacionales si se aprueba el proyecto de Ley Naín-Retamal.

En particular, la preocupación es por el articulado que busca entregar a las policías la presunción del uso justificado de armas de servicio.

“Esta ley no se ajusta en modo alguno a los estándares internacionales de derechos humanos y por lo tanto que, si hay una posición que no escucha ni siquiera a El Mercurio, no hay que descartar ningún camino y perfectamente se puede ir a organismos internacionales para cuestionar al Estado chileno respecto de esta ley”, aseguró el diputado PC.

Cuello agregó que “es un artículo que encierra un riesgo grave, que no resuelve de ninguna forma el problema de la delincuencia y que desvía la atención”.

“Nadie se manda solo”

También se refirió a la discusión parlamentaria,la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien habló en particular sobre la tramitación y su frase donde hizo alusión a la posibilidad de un “gatillo fácil”, tras la aprobación del proyecto de Ley “Naín-Retamal”.

La vocera aseguró que “esta es una posición de Gobierno, no de la vocería, nadie se manda solo, es una posición política fijada por el gobierno el avanzar en esta legislación porque compartimos sus ideas matrices”.

“Sabemos que es posible compatibilizar el refuerzo y el respaldo a las policías, al mismo tiempo que evitamos que, bajo una lógica de legislar en caliente, abramos posibilidades de abusos”.