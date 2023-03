Los diputados de la Bancada UDI que integran la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, Cristhian Moreira y Cristián Labbé, llamaron esta mañana al Gobierno, y en específico a la Cancillería, a entregar una nota de protesta al embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, luego que el presidente Alberto Fernández reiterara sus críticas al sistema judicial chileno.

Lo anterior, en referencia al juicio por el caso SQM que involucra al excandidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami, quien además se desempeñó como asesor del mandatario trasandino al inicio de su administración.

Fue en un intercambio de mensajes por Twitter donde Alberto Fernández lanzó un sutil dardo en contra de la justicia chilena.

“Pero quiero que sepa también que a todos debe lastimarnos que su Patria, como en la mía, como en Brasil o como en Chile la Justicia se haya puesto al servicio de quienes persiguen opositores”, escribió el presidente argentino.

Nota de protesta a embajador argentino

Al respecto, si bien los parlamentarios gremialistas valoraron el rechazo a las declaraciones que hizo esta mañana el ministro de Justicia, Luis Cordero, calificaron como “insuficiente” la respuesta del Ejecutivo, argumentando que es la segunda vez que el Presidente Fernández cuestiona públicamente a la justicia chilena y que, por ende, “no basta con un simple reclamo a través de la prensa”.

“El Presidente de Argentina ha sido irrespetuoso y se ha inmiscuido en asuntos internos de nuestro país no sólo una vez, sino que en dos oportunidades, pese a que el Gobierno ya había manifestado su discrepancia con lo que dijo anteriormente. Por lo tanto, es evidente que el señor Fernández no guarda ningún respeto hacia la institucionalidad chilena, de modo que es indispensable que el Gobierno, y en especial el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, manifiesten su molestia no con un simple reclamo a través de la prensa, sino que por medio de otros tipos de acciones que existen en términos diplomáticos, como enviar una nota de protesta”, señalaron los diputados de la UDI.

En esta línea, Moreira y Labbé pidieron que el embajador Bielsa sea citado a La Moneda durante los próximos días -tal como ya lo hizo la excanciller, Antonia Urrejola, cuando el representante argentino cuestionó el rechazo del proyecto Dominga-, y se le haga entrega de una nota de protesta en la cual se exprese el rechazo y la molestia de Chile por los últimos cuestionamientos públicos de Fernández.

“Relaciones personales de ambos mandatarios”

“Nuestro país no es igual a Argentina, porque acá sí respetamos las instituciones y la separación de poderes. Y eso, el actual Gobierno se lo tiene que dejar absolutamente claro a la administración de Fernández, porque de lo contrario van a seguir con sus cuestionamientos públicos, instalando una imagen nuestra hacia el exterior que no es tal”, insistieron los diputados UDI.

Los parlamentarios advirtieron que la estrecha relación que mantiene el presidente Boric con su par de Argentina “no puede inhibir, en ningún caso, a que nuestro país exija respeto hacia nuestra institucionalidad”.

“Las relaciones personales, políticas e ideológicas que puedan tener ambos mandatarios no deben coartar la posibilidad de manifestar un reclamo de manera formal, a través de una nota de protesta y citando al embajador Bielsa a La Moneda. Esa es la manera correcta de actuar y esperamos que el nuevo canciller, por su enorme experiencia, opere de esa manera”, manifestaron Moreira y Labbé.