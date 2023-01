El embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa, se refirió al rechazo del proyecto minero Dominga durante su intervención en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, realizada ayer.

En la instancia, Bielsa criticó que la administración del presidente Gabriel Boric no le notificara previamente la decisión que tomó su comité de ministros el miércoles pasado, de rechazar de manera unánime la iniciativa.

“Ayer (miércoles) se reunió por primera vez en muchos años (…) el consejo de ministros. En ese consejo, el único tema que se tocó fue el tema de la Dominga y se trataron las conclusiones del estudio, 14 de las 27 impugnaciones que había recibido el proyecto por parte de los organismos defensores de la naturaleza”, comentó el embajador trasandino.

Así también mencionó que “cinco especies animales se despertaron hoy brindando, porque no van a desaparecer, parece que ahí en el fondo hay un reservorio de comida o de alimentación en el agua, que se perdería algunas especies”.

“Este emprendimiento era una de las alternativas que tenía Agua Negra como puerto. Ese puerto no va a ser más una alternativa (…). A nosotros nos vendría bárbaro que nos avisaran, nada más que eso, llamar al embajador, hoy va a pasar esto. Como tiene un impacto en las relaciones bilaterales, queríamos que estuviera informado”, señaló el diplomático.

Bielsa explicó que informar “no cuesta nada, porque es elegante y porque nos permite a nosotros anticiparle a la administración”.

Tras los polémicos dichos sobre el megaproyecto minero Dominga, Bielsa fue citado por la Cancillería.

Luego de terminada la sesión, el embajador argentino no quiso entregar declaraciones a los medios presentes y se mostró bastante molesto. “No voy a hacer ninguna declaración”, recalcó.

“Se entiende que no voy a hacer ninguna declaración aunque me pregunten, aunque no me pregunte, no haré declaraciones”, manifestó.

Ante la insistencia, el diplomático señaló que “no voy a escuchar ninguna pregunta (…) Muchachos, ¿ustedes entienden que no es no? ¿Usted lo entiende? Entonces, déjenme trabajar tranquilo, ¿es difícil de entender?”.