La diputada del Partido Ecologista Verde (PEV), Viviana Delgado, pidió disculpas públicas en el Congreso Nacional tras ausentarse en la votación de la reforma tributaria. Sin embargo, aclaró que le parece "impresentable que se me quiera culpar", ya que "no se contaba con los votos para aprobar partes importantes del proyecto".

La jornada de este martes, la diputada Viviana Delgado del Partido Ecologista Verde (PEV), pidió disculpas públicamente tras su ausencia en la votación de la rechazada reforma tributaria el pasado miércoles 8 de marzo.

En concreto, Delgado reconoció su “impresentable error”, asegurando que no tiene excusa por su ausencia al momento de la votación.

Por ello, también decidió presentar su renuncia de forma pública ante el Congreso Nacional, debido a los hechos acontecidos en esa jornada.

Sin embargo, aclaró que su voto no era fundamental debido a que “no se contaba con los votos para aprobar partes importantes del proyecto”.

Delgado y ausencia en votación de la rechazada reforma tributaria: “Entiendo la rabia que sienten las personas”

“Acá estoy, dando la cara. Entendiendo la rabia que sienten las personas, le pido a cada uno y cada una, perdón“, dijo la diputada.

“Ese día la sesión salí con mi comité parlamentario, mucho antes de la votación, entendiéndose que comenzaría a la 13:15 horas. En el transcurso, fuimos informados por nuestra subjefa de comité de que se dio un receso de 15 minutos, por lo que regresé al hemiciclo instantes antes del tiempo que se me indicó, encontrándome lamentablemente con la votación ya realizada y el proyecto rechazado”, detalló.

“Asumo mi completa responsabilidad, pero más allá de lo que se me dijo, es mi deber estar atenta. Mi intención siempre fue aprobar, inclusive, estaba inscrita para dar mi discurso apoyando la reforma”, explicó Delgado.

En esa línea, “quiero recalcar que no hubo ningún intento de mi parte de operación política alguna. Para que no se siga dañando mi imagen ni mi partido. He tomado la decisión de salir del comité”.

“Me parece impresentable que se me quiera culpar”

“Dicho esto, me parece impresentable que se me quiera culpar de esta importante reforma, sabiendo perfectamente que no se contaba con los votos para aprobar partes importantes del proyecto“, sostuvo.

“Pues si bien es cierto, se podría haber aprobado la idea de legislar, existían varias indicaciones que requerían la mayoría absoluta, es decir, 78 votos, y que serían rechazadas con o sin mi voto”, aclaró.

Finalmente, indicó que “ahora lo importante es que nos enfoquemos en que aún tenemos instancias para rectificar, incluir participación ciudadana, y presentarla al Senado. Yo ya reconocí mi error, espero que cada actor reconozca el suyo, como la derecha y su permanente intransigencia a los verdaderos cambios”, sentenció la diputada.