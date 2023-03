La diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, negó haber cometido algún delito tras el polémico “telefonazo” a Carabineros, para interceder por el exfutbolista, Jorge Valdivia.

“No me voy a referir a aquellos aspectos de mi vida privada, pero comprendo que hay ciertos asuntos que tienen que ver con mi labor parlamentaria”, sostuvo Orsini, en una rueda de prensa en el Congreso Nacional.

Recordemos que Daniela Aránguiz, esposa del exseleccionado nacional, acusó a la parlamentaria oficialista de intervenir con fiscales y hacer “desaparecer los papeles”, por una supuesta relación que ambos habrían mantenido.

No obstante, el tema pasó a tener tintes políticos, luego que en medio de la controversia se revelara un llamado telefónico de Orsini a la general de Carabineros, Karin Soza, para interceder por Valdivia.

Y si bien en un momento el Gobierno salió a respaldar a la parlamentaria del Frente Amplio, con el paso de los días, y ante las nuevas revelaciones, La Moneda ha intentado quedarse al margen.

En este escenario, finalmente la diputada Orsini concretó la autodenuncia que había anunciado, tras la dura acusación de Aránguiz durante una entrevista con el matinal de Mega.

Maite Orsini y “telefonazo” por Valdivia: “Niego tajantemente haber cometido algún delito”

Al respecto, la parlamentaria oficialista negó haber cometido algún delito o falta a la probidad, considerando que desde la oposición han anunciado una presentación ante el Comité de Ética.

“Niego tajantemente haber cometido algún delito, alguna falta, alguna falta a la ética o a la probidad”, sentenció.

“Hay dos asuntos que han sido de interés público que vale la pena poder aclarar”, dijo la diputada Orsini.

“El primero, es que el 28 de febrero, en un medio de comunicación masivo, una persona me imputó tener vínculos con fiscales para sacar a personas que hubieran estado detenidas y se me imputó vínculos con fiscales, borrar papeles o antecedentes penales. Quiero negar tajantemente dicha afirmación”, enfatizó.

“Es producto de esa afirmación que hice una autodenuncia en Fiscalía a fin de poder esclarecer y para que se compruebe mi total inocencia”, agregó la parlamentaria.

“La autodenuncia no es un reconocimiento de responsabilidad, sino que es una herramienta que todos los ciudadanos pueden utilizar ante una imputación de un delito falso que quieren que se acredite su inocencia. Estoy muy segura que no he cometido delito alguno”, sentenció Orsini.

En relación con el polémico telefonazo, la diputada del Frente Amplio relató que “el 24 de enero recibí una llamada telefónica de una persona de alto conocimiento público que me informa que el día anterior habría sido víctima, por parte de Carabineros, de apremios ilegítimos y de una detención ilegal”.

“Yo, al tomar conocimiento de esa información, me comuniqué con la generala encargada de Derechos Humanos, la generala Soza, con quién tengo una excelente relación, únicamente para ponerla en conocimiento de que había una persona de alto conocimiento público que estaría haciendo una denuncia, por los conductos regulares, por apremios ilegítimos”, añadió.

“En esa conversación no solicité ninguna diligencia y no intercedí en favor de ningún tercero. Ese fue el único objetivo de esa llamada, ponerla en conocimiento”, insistió.

Orsini y “telefonazo” a Carabineros: “Lo volvería a hacer”

En ese sentido, consultada por la prensa, Orsini aseguró que “es frecuente que entre autoridades nos comuniquemos cuando hay situaciones que pueden ser complejas para las carteras”.

Asimismo, detalló que ella misma le recomendó a Valdivia seguir el conducto regular e interponer una denuncia si estimaba que habían sido vulnerados sus derechos.

Pero además, dijo que ha tomado contacto con Carabineros a raíz de otros casos, como el de Camila Villavicencio, además de otras situaciones vividas durante el estallido social.

“Cualquier persona de conocimiento público que tenga mi teléfono, cualquier ciudadano o vecino, me puede contactar por un procedimiento irregular y yo voy a actuar de la misma manera”, añadió.

“Descarto tajantemente haber intentado favorecer a la persona de alto conocimiento público (Valdivia) que me contactó, es más, la llamada fue para intervenir a favor de las policías”, aseguró Orsini.

“Estoy muy tranquila de dar mi versión en la comisión de Ética, porque estoy convencida de que se va a establecer mi total inocencia, de todas las acusaciones, tanto éticas, como penales, como comunicacionales”, apuntó.

En ese sentido, consultada por la prensa, Orsini aseguró que “lo volvería a hacer”.

Por último, y ante el emplazamiento respecto a las razones de hacer una llamada telefónica, tomando en cuenta el procedimiento reglamentado que incluye el envío de oficios, Orsini aprovechó para criticar esta alternativa apuntando a la burocracia.

“Si estableciéramos que entre autoridades solo nos podemos comunicar mediante oficios, la verdad que la labor parlamentaria sería tremendamente compleja. Es normal que las autoridades nos comuniquemos por teléfono, frente a posibles crisis”, cerró.