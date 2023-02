El diputado Andrés Jouannet afirmó que dos aviones Hércules, con capacidades similares a las del Ten Tanker para el combate de incendios forestales, no han sido utilizados para apagar las llamas en la temporada. Apuntó contra el Ministerio de Defensa, argumentando que han tomado decisiones políticas. Por su parte, la cartera aseguró que los C-130 sí han sido ocupados, pero para el traslado de brigadistas y como apoyo aéreo. Respecto al equipamiento para apagar siniestros, señalaron que están trabajando por adquirirlos.

El diputado y exintendente de La Araucanía, Andrés Jouannet, apuntó contra el Ministerio de Defensa, acusándolo de tomar “decisiones políticas” en el marco del combate de incendios forestales. En concreto, denunció que dos aviones con capacidades similares a las del Ten Tanker no han sido ocupados para apagar siniestros.

Se trata de dos aviones C-130 Hércules, los que -según el miembro de Amarillos por Chile- permanecen guardados desde 2019 en recintos de la Fuerza Aérea.

El parlamenterio dijo a La Segunda que $12 millones de dólares destinados a equipamiento para que los aviones apaguen incendios, no han sido ejecutados.

“La pregunta es por qué no se han comprado los equipos de estos aviones que tienen la misma capacidad del Ten Tanker y que no se han ocupado nunca (…) Esto es una decisión política del ministerio de Defensa, no de la Fuerza Aérea. Habríamos tenido dos Ten Tanker operando desde diciembre, hubieran operado en Valparaíso y ahora en el sur”, lanzó.

Pero no es todo. El parlamentario ofició a la ministra de Defensa, Maya Fernández, solicitando aclarar si “el Gobierno tiene planificado la adquisición de nuevos aviones C-130 Hércules u otros de su tipo, a fin de hacer frente a este tipo de emergencias”.

“Se trata de siniestros que se han hecho presentes en todas las temporadas estivales durante los últimos años en nuestro país”, acotó en el oficio, de acuerdo al medio.

En esta misma línea, Jouannet impulsa una comisión investigadora en la Cámara, para indagar el origen y causa de los incendios forestales que afectan al país y la gestión del Gobierno para combatirlos.

Respuesta de Defensa

El ministerio de Defensa respondió. Por medio de un comunicado, la cartera aseguró que “las aeronaves C-130 han cumplido una función fundamental en el combate de los incendios que vive la zona centro sur del país, en el traslado de los brigadistas y otros apoyos aéreos esenciales durante la catástrofe”.

En otras palabras, los aviones no han estado guardados sin ser utilizado.

Defensa explica que en 2020 -por decreto supremo- el proyecto se modificó y aprobó por un monto inferior al original, quedando fuera los kits de sistema de combate contra incendios. Precisamente es este material el que la cartera busca adquirir actualmente, según aseguran en el escrito.

Comisión Investigadora

Previo a la publicación periodística, en conversación con Radio Bío Bío, Jouannet dijo que es necesario conocer si existen responsabilidades políticas en prevenir la emergencia, tomando en cuenta la cantidad de hectáreas consumidas por el fuego y el daño a familias y viviendas.

Para el diputado, es necesario conocer detalles de la forma en que se abordó la catástrofe.

“Fundamentalmente, porque tenemos que saber qué se hizo bien, qué no se hizo bien, si llegamos a tiempo o no”, argumentó.

La comisión investigadora encontró apoyo en Chile Vamos, donde aseguran que el Gobierno entregó información incompleta para el combate a los incendios forestales.

Así lo señaló el miembro de las comisiones de Agricultura, Emergencia y Desastres, el diputado RN, Jorge Ratgheb.

“Cuando nosotros le pedimos la planificación que tenían para enfrentar la época estival al Gobierno, ambas comisiones estimaron que era incompleta. Se lo dijimos a la gente de Conaf, a la Onemi, no hicieron modificaciones y hoy día vemos que gran parte de los daños que se generaron fue porque esa planificación no fue la más acertada”, indicó.

Por su parte, la diputada de Revolución Democrática, Ericka Ñanco, consideró como valiosa la comisión investigadora, para demostrar el despliegue del Gobierno en las zonas de catástrofe. Con todo, apuntó al trabajo en conjunto.

Parlamentarios regionales participaron el martes en una reunión con la encargada de la reconstrucción, Paulina Saball, y la ministra del Interior, Carolina Tohá, en la comuna de Galvarino, una de las más afectadas por incendios forestales.