El Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana (DC) determinó la expulsión de los senadores Matías Walker y Ximena Rincón, por su apoyo a la campaña del Rechazo en el Plebiscito de Salida de septiembre pasado.

Cabe destacar que ambos parlamentarios ya habían abandonado la tienda falangista, en medio de la crisis interna que vive el conglomerado.

De hecho, actualmente Rincón es presidenta del partido en formación “Demócratas”, que congrega a exmilitantes de la DC, como el senador Walker, y otros exmilitantes del Partido Socialista, del PPD y del Partido Radical, como Jorge Tarud y Carlos Maldonado.

No obstante, el procedimiento de expulsión igual se llevó adelante, con lo cual ambos senadores quedaron impedidos de retornar a la Democracia Cristiana.

Según publica T13, la decisión se tomó por el apoyo que ambos dieron a la campaña del Rechazo, donde incluso se incorporaron a la franja televisiva junto a partidos de derecha.

Y si bien entre los denunciados también estaba el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, finalmente el Tribunal Supremo decidió absolverlo, dado que solo entregó su opinión en contra del Apruebo.

Recordemos que el exmandatario criticó duramente la propuesta que elaboró la Convención Constitucional.

Otro de los apuntados era el exconvencional Fuad Chahín, quien fue expulsado a inicios de febrero, luego de la polémica por la venta de inmuebles pertenecientes al partido.

A través de su cuenta en la red social Twitter, Ximena Rincón defendió su decisión de apoyar el Rechazo.

“Voy a defender siempre mis principios y convicciones y lo haré sea cual sea la consecuencia! Con ExPdte Frei estuvimos en sintonía con inmensa mayoría y querer la casa de todos y no una propuesta absolutista Eso ha valido nuestra expulsión No se atrevieron a tanto con Ex Pdre!”, escribió.

Voy a defender siempre mis principios y convicciones y lo haré sea cual sea la consecuencia! Con ExPdte Frei estuvimos en sintonía con inmensa mayoría y querer la casa de todos y no una propuesta absolutista Eso ha valido nuestra expulsion No se atrevieron a tanto con Ex Pdre! https://t.co/1Ath4nMTcB — Ximena Rincón (@ximerincon) February 15, 2023

En esa misma línea, el senador Walker a través de sus redes sociales también fustigó la decisión del Tribunal Supremo.

“Pese a que renunciamos hace meses, nos expulsan por haber sintonizado con el 62% de la ciudadanía. Con el Presidente Frei no se atrevieron”, tuiteó.