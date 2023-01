Mientras realizaba un trámite personal el jueves de la semana pasada, Virginia Coloma Hinrichs se enteró de una deuda de más de 11 millones de pesos en Banco Falabella, a pesar de nunca haber sido clienta de esa entidad bancaria.

Apenas se percató de lo sucedido, Virginia acudió al call center de la empresa. La respuesta de Banco Falabella fue clara: no es posible ayudarla pues, al no ser clienta de la entidad financiera, no cuenta con usuario ni clave registrada.

La deuda de casi 12 millones de pesos estaba registrada bajo su nombre. “¿Qué medidas toman? ¿Piden siquiera una firma? ¿huella digital?”, se preguntó Virginia en más de una ocasión.

“No puedo llegar a entender de qué manera cualquier persona puede suplantar la identidad de otra para cometer semejante robo”, escribió Virginia en su muro de LinkedIn.

A la mañana siguiente, haciendo caso a las recomendaciones entregadas por el call center de la empresa y la PDI, se dirigió hasta la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de La Serena para denunciar el hecho.

Solicitaron la cuenta corriente en Banco Falabella con sus datos de cédula de identidad

Ese mismo viernes, Virginia recibió una llamada telefónica. Eran de Banco Falabella. En esa conversación le confirmaron lo sucedido: “En 2022 se solicitó, vía web, un crédito de consumo y una tarjeta de crédito CMR”. Todo bajo su propio RUN.

“Ellos tienen un portal para abrir cuentas en 5 minutos”, manifestó.

BioBioChile accedió a dicho portal y comprobó lo mencionado por Virginia: efectivamente la entidad bancaria promociona de esa manera la solicitud de sus cuentes corrientes.

“Abre tu cuenta corriente en 5 minutos y úsala al instante (…) solo necesitas tener tu cédula de identidad”, dice el llamado a la acción del Banco.

Rol Único Nacional (RUN), número de serie de la cédula de identidad, número de celular y correo electrónico. Esos datos personales solicitan desde Banco Falabella, además de “unas preguntas de seguridad (…) vulnerables con información disponible en la web”, agregó Virginia.

“Estoy en Dicom”

El martes recién pasado, Virginia recibió un correo electrónico de Banco Falabella confirmando el cierre de la cuenta.

“Analizamos tu caso y estamos de acuerdo con la rebaja de cargos solicitada y cierre de la cuenta”, dice el mensaje.

A pesar de eso, Virginia sigue con las deudas. “Estoy en Dicom”. Hice las denuncias a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) pero sigo con las deudas”, confesó.

“Me he encontrado con muchas personas que les ha pasado lo mismo”

“Traté de hacerlo un poco viral dentro de mis posibilidades”, confesó Virginia. En eso, “me he encontrado con muchas personas que les ha pasado lo mismo”, agregó.

Usuarios en la misma publicación de Virginia en LinkedIn declaran haber sufrido situaciones similares.

“Me pasó lo mismo. Más encima, cuando llamé al número de emergencia se demoraron 20 minutos en contestar y ni siquiera ingresaron el reclamo por fraude”, dice uno de los usuarios de la red.

“En una semana he visto pasar y leer varios reclamos en contra de esta entidad. Qué lamentable. Espero te den una solución concreta y a todos los que reclaman”, dice otra persona.

Otra de las personas incluso asegura haber contactado a Virginia para iniciar acciones en contra de Banco Falabella, pues la situación ya habría afectado a más personas: “Hola Virginia, tu caso me recordó otros similares que vi en esta red. Te los dejé por mensaje para ver si pueden levantar acciones juntos. Impresentable”.

“Hay mucha gente que le puede estar pasando y no sabe (…) Banco Falabella debiese invertir en sistemas de seguridad eficientes, pues no son capaces de revertir los problemas con la misma rapidez”, finalizó Virginia.

El fiscal de la CMF, Andrés Montes Cruz, advirtió: “Hoy en día hay muchas estafas que se cometen a través de entidades que ofrecen créditos con mucha facilidad, sin exigir antecedentes y términos muy expeditos”.

Por esa razón, desde la entidad bancaria recomiendan revisar su página web para encontrar las alertas emitidas por la CMF respecto a entidades denunciadas por el delito de estafa.

Cabe destacar que en la página web de la CMF se pueden realizar consultas y reclamos ante casos de estafa.

Respuesta de Banco Falabella

Contactados por BioBioChile, desde Banco Falabella lamentaron la situación y aseguraron comprometerse a revolver el caso.

“En Banco Falabella lamentamos lo ocurrido y nos aseguraremos de que este caso quede resuelto a través de la anulación de la deuda y las gestiones para que su RUT sea borrado del boletín comercial”, escribieron en un comunicado.

Desde la entidad bancaria confirmaron haberse contactado con la persona afectada para resolver la situación.