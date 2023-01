Minutos antes de comenzada la votación de la Acusación Constitucional (AC) contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, la bancada de Renovación Nacional (RN) hizo un llamado a todos sus miembros a votar a favor de la AC.

Por su parte, el diputado Cristhian Moreira (UDI), dio a conocer un cambio de su postura, donde manifestó que votará a favor de la acusación.

En concreto, mediante un comunicado emitido por parte de RN, acusan que entre los dos ministerios que encabezó el Ministro Jackson, no sólo quedó en evidencia que “no tiene las competencias necesarias para dichos cargos”. Incluso, sostienen que “además, ha infringido gravemente la ley, en diversas oportunidades”.

Al respecto, añaden que esto se dio a tal punto “de haberse declarado por parte de la Contraloría General de la República (CGR), que el señor Jackson, efectuó intervencionismo electoral para el plebiscito del 4 de septiembre“.

Cabe destacar que al cuestionado ministro de Desarrollo Social y Familia, en este momento, se le decidió interponer la Acusación Constitucional principalmente por presiones indebidas luego de la desvinculación de la exseremi Patricia Hidalgo.

Debido a ello, la exsecretaria regional metropolitana reveló mensajes donde se le estaría cuestionando la votación en contra de proyectos donde, según ella, “se le estaba obligando a votar a favor”.

Hasta la jornada de ayer miércoles, el diputado Cristhian Moreira (UDI) dejó de manifiesto su postura respecto a la AC contra Giorgio Jackson.

De manera tajante, expresó en un punto de prensa que se iba a abstener de la votación.

Sin embargo, la mañana de este jueves, mediante una publicación en su cuenta de Twitter, el diputado dio a conocer un cambio rotundo a su parecer.

“Me han hecho ver y recapacitar una decisión muy apresurada y equivocada que había tomado”, señala en el cuerpo del tuit. Además, hace énfasis en que el ministro “Giorgio Jackson no ha demostrado arrepentimiento alguno o hacer un mea culpa”.

Con más argumentos y antecedentes me han hecho ver y recapacitar una decisión muy apresurada y equivocada q había tomado. Además en estos días desgraciadamente el Min @GiorgioJackson no ha demostrado arrepentimiento alguno o hacer un mea culpa.

Sorry Min votare a favor.

— Moreira Diputado (@MoreiraDiputado) January 19, 2023