Durante esta semana se realizarán los primeros cambios y se fijarán los criterios al interior de la Fiscalía Nacional, luego de la llegada de Ángel Valencia, quien liderará el organismo por los próximos 8 años.

El pasado jueves Valencia asumió como jefe del Ministerio Público, una jornada marcada por saludos protocolares.

Sin embargo, a los pocos días se dio a conocer un reportaje publicado por Ciper, donde se reveló un caso de lavado de activos que involucraba al electo Fiscal Nacional. En este, se evidenciaron 57 boletas hechas a la Municipalidad de Lo Barnechea, cuando el alcalde era Felipe Guevara.

Al respecto, el nuevo líder de la Fiscalía Nacional desconoció tal asunto. Tres veces lo negó en el Senado, así como ante la prensa y el mismo día en que asumió la jefatura.

Valencia sostuvo no mantener ningún tipo de “relación personal” con Guevara, ni conocerlo, así como no tener su teléfono o haberse reunido con él. No obstante, al final admitió haber entregado las boletas al municipio, bajo la justificación de que estuvo contratado como abogado externo.

Cabe recordar que el mismo alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, también desmintió conocerlo.

Ángel Valencia y administración de la Fiscalía Nacional

Posteriormente, este viernes Valencia viajó a La Araucanía y, a través de Zoom, le pidió la renuncia a todos los directores y jefes de las divisiones y unidades. Si bien dichos cargos en la actualidad continúan siendo de confianza, la acción se encuentra amparada por la ley.

Por lo anterior, dependerá del exabogado privado qué renuncias acepta. Cabe mencionar que algunos líderes de estos departamentos del Ministerio Público ya fueron ratificados en sus cargos, entre ellos: Pablo Campos de la Unidad de Recursos Procesales, Erika Maira de la División de Atención a Víctimas y Testigos, y Andrés Segovia de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones.

Uno de los expresidentes de la Asociación Nacional de Fiscales (ANF), Pedro Ortus, afirmó que unidades claves son delitos violentos, la antidrogas, que era liderada por Luis Toledo, quien renunció en diciembre.

Además, el jurista recalcó que también es relevante la Unidad Anticorrupción, que está a cargo de Marta Herrera. Existe la posibilidad de que la abogada no sea ratificada.

“La Unidad Anticorrupción que hoy está a cargo de Marta Herrera, la Unidad de Delitos Violentos y la Unidad Especializa de Tráfico de Drogas. Diría que esas tres unidades hoy son las más importantes del país”, expresó Ortus.

Recordemos que, tras quedar en la quina de la Corte Suprema, ella postuló a la jefatura de la Fiscalía Nacional a mediados de diciembre.

Desvinculación de miembros de la gestión de Jorge Abbott

Por otra parte, Claudio Uribe, expresidente del gremio, aseguró que es relevante que miembros de la administración anterior, de Jorge Abbott, den un paso al costado, ya que fueron parte de una gestión “muy criticada”.

“Que, si va a haber un cambio en la Fiscalía, estas personas den un paso al costado, porque evidentemente son parte de una administración que ya es muy criticada, que ha tenido más fracasos que éxitos en los últimos años”, enfatizó Uribe.

“Y, la necesidad de un aire fresco dentro de la Fiscalía debe traducirse no sólo en el cambio del Fiscal Nacional, sino que también en las personas que ejercen la gestión dentro (de la Fiscalía)”, sostuvo.

En tanto, un cargo clave es el del Director Ejecutivo, que está siendo subrogado por Sandra Díaz, jefa de administración y finanzas. La última titular fue Francisca Werth, quien renunció en octubre pasado.

Finalmente, distintos expertos advierten que el nuevo “Gerente General” del Ministerio Público debe ser un Ingeniero Comercial.