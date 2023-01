La elección de los directores de colegios vía Alta Dirección Pública (ADP) ha reducido la brecha de calificaciones entre establecimientos públicos y privados en un 10%.

Esa es una de las conclusiones del estudio Managers’ Productivity and Recruitment in the Public Sector de Pablo Muñoz, investigador del Instituto Milenio MIPP; y Mounu Prem, académico del Einaudi Institute for Economics and Finance.

“En términos de equidad, los resultados sugieren que el impacto de la reforma redujo la brecha de calificaciones entre colegios públicos y privados en alrededor de un 10%”, señalaron a través de una declaración.

“Además, la principal conclusión se basó en que las escuelas públicas designan directores más efectivos después de aumentar la competitividad y la transparencia de su proceso de selección, mostrando que mejores políticas de contratación pueden mejorar la prestación de servicios en el sector público”, agregaron.

Otros beneficios de elegir directores por Alta Dirección Pública

Aunque ADP comenzó a funcionar en 2003, una ley de 2011 (Calidad y Equidad en la Educación) incorporó la selección de directores bajo este esquema.

La misma indagación arrojó que esa reforma aumentó la probabilidad que maestros mal evaluados fueran desvinculados y causó un alza en los puntajes de las pruebas Simce y PSU.

Para estimar la efectividad de los directores se usó un panel de datos a nivel de estudiante-año-asignatura.

Eso se complementó con información de un censo nacional de docentes sobre materias específicas y datos de un panel escolar anual que incluye varias características de escuelas.

Así se estimó un modelo estadístico que mide el “valor agregado” de profesores y directores.

Capacitación gerencial

En Chile el gasto público en educación representa más de la quinta parte del presupuesto.

“Los resultados de esta investigación muestran que limitar la influencia de los políticos locales sobre el nombramiento de los directores de las escuelas puede ser una forma eficaz de mejorar el desempeño del sector público”, indicaron.

Eso porque, desde la década de 1980, los directores eran elegidos por las municipalidades.

“Debido a que los directores tienen un impacto en todos los estudiantes que asisten a sus escuelas, políticas orientadas a contratar mejores directivos podrían ser una forma eficiente de mejorar la calidad de las escuelas públicas”, agregaron.

De esta forma sugirieron apuntar a medidas como brindar capacitación gerencial a los directores de estas escuelas, o dotarlas de una mayor autonomía para fortalecer los efectos de una contratación más competitiva y transparente.