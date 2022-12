Tras lograr concretar un acuerdo luego de casi 4 meses de reuniones, las rivalidades entre los partidos que integran este nuevo proceso constituyente continúan en la Cámara de Diputados. Desde la oposición advirtieron que, si se presentan nuevas modificaciones, se restarán de firmar el borrador final de la constitución propuesta.

De cara a conocer los integrantes del Comité de Expertos acordado, el diputado Jorge Alessandri (UDI), acusó a “ciertos grupos” de querer cambiar cuestiones netamente ideológicas y en beneficio propio. En ese sentido reafirmó la postura de su coalición y reiteró que si esto ocurre, Chile Vamos se retirará del proceso.

“Hay firmantes del acuerdo que han dicho que le van a cambiar cosas, no de formas, no de redacción, sino que cosas sustanciales, cosas del corazón del acuerdo. En Chile Vamos vamos a muy ser duros, y si alguien quiere cambiar algo sustancial, nos vamos a salir de esa votación y no vamos a concurrir con nuestros votos“, advirtió Alessandri.

Nuevo proceso constituyente: Evópoli conforme y PC acusa a la derecha

Por otro lado, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, se mostró conforme con los llamados “bordes” del nuevo proceso constituyente delimitados en el acuerdo y el mecanismo con que funcionará el órgano. Sin embargo, reconoció que no descarta un posible retraso, que requerirá del diálogo para poder cumplir con el itinerario.

“Alguna discusión que sea particularmente compleja, relacionada con las interpretaciones de esos ‘bordes’. Esperamos que la forma de resolver posibles discrepancias ayude a alcanzar acuerdos de mayoría y tengamos un texto que podamos respaldar todos en la votación final”, señaló la parlamentaria.

Por su parte, el diputado Luis Cuello (PC), respondió a las “insinuaciones” de la derecha, especificando que el oficialismo sólo ha querido que el proceso sea lo más democrático posible.

“Digamos la verdad, acá la derecha es la que buscó cambios a última hora. Forzó un cambio de redacción fallido para darle más poder a los expertos en la redacción del texto constitucional. Pero no fue bien pensado, porque finalmente los expertos seguirán limitados a hacer propuestas meramente formales. Nosotros cumplimos con el acuerdo, buscando introducir elementos más democráticos”, expuso Cuello.

Cabe recordar, que las elecciones de este proceso constituyente están agendadas para abril de 2023, mientras que el plebiscito está fijado para el 26 de noviembre del mismo año.

Si bien, estas fechas parecen ser lejanas, mientras los diputados no resuelvan sus discrepancias, tanto el Comité de Expertos y de Consejeros Constitucionales no podrá ser escogido.