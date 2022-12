Marta Herrera, excandidata a Fiscal Nacional, afirmó que el senador Pedro Araya (IND) votó en su contra por mantener una relación con Javiera Blanco. Cabe recordar que la abogada participó en la investigación contra la exministra por gastos reservados. En ese sentido, el parlamentario señaló que "el Senado no se equivocó al rechazarla (...) Dice falsedades y trata de instalar verdades que no son".

El senador Pedro Araya (IND) criticó a Marta Herrera, excandidata a Fiscal Nacional, quien afirmó que su relación con Javiera Blanco influyó al darle su voto en contra.

Cabe recordar que la exministra de Michelle Bachelet fue acusada de recibir más de $42 millones provenientes de gastos reservados, por lo que fue formalizada por malversación de caudales públicos. Sin embargo, la Corte Suprema confirmó su sobreseimiento definitivo.

En ese sentido, Herrera -quien tuvo participación en la investigación- señaló a CNN Chile que “yo siempre pensé que había que seguir la misma regla para los que estaban imputados en ese caso, que era de gastos reservados de Carabineros, y mi línea, como en general ha sido respecto de todos los casos que he trabajado, fue totalmente persecutora y yo insistí porque la exsubsecretaria (Blanco) fuera formalizada”.

Asimismo, no quiso contestar si Araya debió inhabilitarse en la votación para Fiscal Nacional. “Yo no puedo pronunciarme respecto de estos procedimientos, además que son más bien del Senado, pero sí me parece que para mí es importante decir las cosas directamente”, dijo.

“Entonces, por eso que yo no me voy a involucrar en una relación ni me voy a referir a relaciones personales”, agregó la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica del Ministerio Público.

A pesar de ello, al ser consultada sobre si la relación con Blanco influyó al darle su voto en contra, respondió de manera afirmativa.

Senador Araya advierte denuncia contra Marta Herrera

Tras esta entrevista, el senador Araya afirmó que “después de las declaraciones tan destempladas de Marta Herrera, queda claro que el Senado no se equivocó al rechazarla como Fiscal Nacional”, agregando que “dice falsedades y trata de instalar verdades que no son”.

En esa línea, aseveró que Herrera tiene “desconocimiento” del sistema procesal penal y del sistema judicial. “Cuando un tribunal falla, la persona es absuelta y es inocente. No hay otra categoría”, explicó sobre la investigación contra la exministra.

“La señora Marta Herrera está muy sobrevalorada, porque si yo estuviera enemistado con alguien probablemente sería con alguno de los fiscales que llevó adelante la investigación de gastos reservados. En la carpeta investigativa y en las audiencias en las que le tocó participar a Javiera (Blanco), Marta Herrera nunca apareció”, sostuvo.

Por último, manifestó que presentará una denuncia ante el Fiscal Nacional para solicitar una investigación contra Herrera. Esto, por los dichos pronunciados sobre el exsenador Hernán Larraín, quien le habría pedido interceder en la investigación contra Iván Moreira.

“Si estimó que esa reunión podía estar reñida contra las conductas del Ministerio Público o podía ser constitutiva de algún delito, ¿por qué razón guardó silencio durante cinco años? Esto debe ser investigado, no es posible que la jefa anticorrupción, estando en presencia de un hecho que podría ser constitutivo de un acto de esta naturaleza, se haya quedado callada”, concluyó.