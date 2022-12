De acuerdo a una ley del 2016, las empresas, centros comerciales, supermercados, etc, tienen siempre la obligación de resguardar la seguridad en sus estacionamientos, lo que permite a los consumidores recurrir ante tribunales en caso de robo, daño o hurto. Sin embargo, muchos ponen carteles a la vista eximiéndose de tal responsabilidad, lo que, a pesar de no ser ilegal, no tiene ninguna validez, según la norma y abogados.