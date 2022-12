Luego de más de 14 horas de reunión, oposición y oficialismo no lograron un acuerdo para determinar el mecanismo para un nuevo proceso constituyente, por lo que las conversaciones se retomarán este miércoles a las 14:00 horas en el Congreso.

La reunión terminó a eso de las 23:30 del martes, donde los presidentes de la Cámara -Vlado Mirosevic- y del Senado – Álvaro Elizalde- quienes indicaron que aún no se logra acuerdo, particularmente por el mecanismo que redactará la nueva propuesta de Constitución.

“Lamentablemente no tenemos información concluyente que dar, debido a que hemos decidido con todas las fuerzas políticas continuar las conversaciones mañana a eso del as 14:00 horas en esta misma sede, producto que después de 13,5 horas si ya no fue posible un acuerdo hoy, sería mejor postergar para mañana”, indicó Mirosevic.

“Las propuestas que se han puesto sobre la mesa no han sido satisfactorias para las partes. Ese es el cuadro completo que estamos enfrentando ahora (…) Existen visiones distintas, hay quienes plantean que el órgano constituyente debe ser íntegramente elegido por la ciudadanía, y hay quienes plantean que debe ser un híbrido”, añadió Elizalde.

En estos momentos la principal traba para lograr un acuerdo, es que la oposición y la DC estarían apoyando que un órgano con 70 miembros electores y 36 expertos designados sean los que elaboren la nueva propuesta.

Por su parte, el oficialismo se ha mostrado a favor un órgano sólo con miembros electos con derecho a voto, mientras los expertos tengan un rol consultivo.

De esta forma, se espera que desde las 14:00 horas de este miércoles, las diferentes feurzas políticas que participan en las reuniones retomen el diálogo en la sede del Congreso Nacional en Santiago.