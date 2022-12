La ministra y vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, reconoció reuniones particulares con tres candidatos a Fiscal Nacional.

Así lo reveló en dos entrevistas con CNN Chile, donde admitió haber tenido encuentros con Marta Herrera, Patricia Muñoz y Carlos Palma.

Recordemos que la Corte Suprema anunció esta jornada la nueva quina de candidatos para encabezar el Ministerio Público, luego del rechazo de José Morales en el Senado.

Para ello, el Pleno incluyó a Nayalet Mansilla y Juan Agustín Meléndez al grupo de candidatos original, desde donde el presidente Gabriel Boric deberá escoger el nombre que propondrá nuevamente a la Cámara Alta.

Vivanco reconoció citas con tres candidatos a Fiscal Nacional

Al respecto, la ministra Vivanco detalló encuentros privados que sostuvo con tres de los candidatos, indicando que en el caso de Herrera y Muñoz se reunieron con ella en su oficina.

“Yo no estaba recibiéndolas para que me pidieran el voto. Si no que una persona a mí, como ministra de la Corte Suprema, me dice ‘mire, me gustaría ir a su oficina y saludarla’, yo no tengo ningún inconveniente”, aseguró en CNN Chile.

Además, en entrevista con Agricultura, detalló que ambas “vinieron para que yo las conociera y para tratar temas de interés asociados con seguridad, en un caso, y en otro con los temas de niñez”.

“En esto no hay ningún problema en la medida que se transparente, porque yo tengo una agenda transparente donde se establecen las personas que yo recibo formalmente en mi oficina como ministra. En consecuencia, nadie viene a mi oficina a escondidas y nadie viene tener conversaciones inadecuadas”, añadió a la emisora.

La comida con el fiscal Carlos Palma

Pero además, Vivanco también admitió un encuentro que sostuvo con el fiscal Carlos Palma, a quien conoció en un seminario del Ministerio Público, según dijo en una segunda entrevista con CNN Chile.

“Hubo una comida en mi casa el 12 de mayo (…) no fue parte para nada de lo que tuviera que ver con candidatos a fiscal, porque ahí faltaban cinco meses todavía para que cesara don Jorge Abbott y nunca se planteó si alguien iba a ser o no candidato”, sostuvo.

Al respecto, detalló que en ese encuentro estuvieron presentes “amigos personales”, como el exfiscal Manuel Guerra, así como cuatro ministros de la Corte Suprema y uno de la Corte de Apelaciones, cuyos nombres declinó entregar.

“No quisiera mencionar nombres, porque se trató de una comida privada. Ninguno fue invitado con un propósito de campaña, ni ninguna situación de esa especie”, argumentó.

Sin embargo, según fuentes de Radio Bío Bío, en ese encuentro estuvieron presentes los ministros Eduardo Fuentes, Harondo Brito, María Angélica Repeto, Adelita Ravanales; además del abogado Mario Vargas.

Asimismo, Vivanco descartó que las reuniones hayan influido en la primera votación de la quina para candidato a Fiscal Nacional, donde entregó su apoyo precisamente a Carlos Palma y Marta Herrera.