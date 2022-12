El excanciller, Heraldo Muñoz, destacó el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que dijo que el curso del río Silala es internacional y que el uso que Chile hace de sus aguas es razonable.

Al respecto, el exministro de Relaciones Exteriores, que encabezó en su minuto la presentación ante el máximo tribunal internacional, apuntó que más que una derrota para Bolivia, es una derrota para Evo Morales.

“Es una victoria jurídica para Chile, y es una victoria porque Bolivia cambió su caso”, estimó Muñoz en entrevista con CNN Chile.

“Chile ganó en todas las líneas, en todo lo que buscábamos, pero, por otro lado, más que Bolivia haya perdido, es que Evo Morales perdió, porque esa fue su apuesta”, aseguró.

“Evo Morales planteó que Chile ha robado esas aguas, que existe un flujo artificial, amenazándonos con cortar el agua. Él estaba buscando un elemento adicional para ganar en lo principal, que era la demanda marítima boliviana”, opinó el excanciller.

“Es una derrota de Bolivia, pero principalmente de Evo Morales”, insistió.

Asimismo, Muñoz desmintió las declaraciones del canciller de Bolivia, quien aseguró que la Corte estableció que Chile no tiene un derecho adquirido para el uso de la totalidad de las aguas del Silala.

No obstante, el exdiplomático señaló que “Chile fue muy explícito en decir que no demandaba un derecho adquirido, y que el uso razonable y equitativo no significaba el uso de la totalidad de las aguas”.

“El uso razonable y equitativo significa que ambos países tienen derechos y Chile nunca reclamó el total de las aguas”, agregó.

En ese sentido, Muñoz apuntó que este fallo implica que Chile deberá sentarse a negociar con Bolivia para abordar respecto a los otros recursos hídricos que cruzan la frontera.

“Seguramente vendrá un acuerdo y una cooperación, pero yo diría que esta es una oportunidad para llegar a un entendimiento sobre la gobernanza sobre todos los recursos hídricos, porque son muchos los recursos hídricos que cruzan la frontera”, sentenció.

“Este debería ser el último caso de controversias en La Haya entre los dos países”, concluyó.