La Unión Social de Empresarios Cristianos (Usec) se refirió al momento actual que atraviesa el país en materia económica y cómo convergen empresarios e Iglesia para el desarrollo del territorio.

La Usec es una corporación sin fines de lucro, fundada en 1948 por inspiración de San Alberto Hurtado, formada por hombres y mujeres que ponen en el centro de sus decisiones la dignidad de las personas y el bien común de la sociedad. Así las cosas, impulsan empresas plenamente humanas, altamente productivas y socialmente responsables.

El presidente de la agrupación, Francisco Jiménez (61 años, ingeniero civil, casado, seis hijos), en entrevista con La Segunda, sostuvo que “el Papa Francisco encuentra que lo hacemos pésimo”.

“Estuvimos hace dos semanas con él en Roma y nos habla duro. Sabe que somos los empresarios más cercanos a él. Él tiene una gran mayoría de empresarios lejos de él, pero a los que estamos cerca, nos tira las orejas y nos patea duro (…) Y tiene toda la razón. Podríamos hacerlo mucho mejor”, afirmó el empresario.

“Actos como la colusión tiene un efecto muy negativo”

Consultado por la existencia de actos de contrición en el empresariado y si estos son suficientes, Jiménez sostuvo que “la conversión tiene que darse primero a nivel muy personal. Cada persona involucrada en un acto es responsable frente a Dios. Ahora, desde las empresas tienen que hacerse esfuerzos mucho más grandes para asegurarse de que nunca más entrarán en malas prácticas que afecten la confianza, el bien público o el bien común”.

“No hay que perder de vista que actos como la colusión tienen un efecto muy negativo, porque al final del día la lectura de la gente es ‘están abusando de mí para su propio beneficio’. De hecho, desde la Usec promovemos mucho que la generación del bien común sea un propósito importante en nuestras empresas asociadas. Además, tenemos un rol que cumplir para contribuir con recomponer el tejido social”, agregó el líder de la unión de empresarios.

Rol social de las empresas

Francisco Jiménez destacó que en el país la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) está superada. “Y me toca personalmente porque participé del directorio de «Acción RSE» y trajimos el concepto a Chile cuando no estaba. Pusimos el tema en la mesa y hubo varios que se subieron de buena fe. Luego se hizo tan popular que se convirtió en una suerte de instrumento de marketing y se tomó la RSE como un elemento de lavado de imagen y marketing enfocado a los consumidores”, detalló.

“Por lo mismo, nosotros consideramos que hoy la RSE está superada y que las empresas tienen una ‘Responsabilidad Cívica’ o ‘Pública’, que se puede tejer en cada una de las interacciones del quehacer empresarial, cada vez que la empresa se relaciona con su colaborador, desde el sueldo hasta sus familias; con los proveedores, clientes, autoridades o el pago de impuestos”, añadió.

Buena evaluación en la gestión del ministro Marcel, pero con “autogoles”

Respecto al rol del ministro de hacienda, Mario Marcel, el Jiménez aseguró que “lo ha hecho muy bien”, considerando que las condiciones no eran fáciles luego de una pandemia que afectó a la economía mundial.

“Aunque sí veo autogoles con reformas profundas para tiempos que no son los adecuados. En ese sentido, el gran desafío es el próximo año, porque tendremos a fines de 2023 un 3% más de pobres viviendo en campamentos”, precisó.

En esa línea, el presidente de la Usec agregó que “respecto de lo político, estamos encerrados en este problema autoimpuesto de la nueva Constitución. Hay que hacerlo y terminarlo. Es un error dejarlo stand by. Hay que avanzar, entender que se cometieron graves errores en el primer intento y no repetirlos ahora. Por lo mismo, no debiéramos apurarnos mucho en encontrar un camino de solución, pero sí tener un cierto sentido de urgencia porque en algún momento el tema volverá a rebotar”.

Finalmente, en materia de seguridad, aseveró que está en el mismo nivel que la preocupación por la pobreza, “porque estamos con un grave problema y es el Estado el encargado de velar por el orden público y no los privados. Ahora, se ven buenas luces. El subsecretario Monsalve lo está haciendo bien y la ministra Tohá mejor que la exministra Siches”, cerró.