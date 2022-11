Figuras políticas de distintos sectores han reaccionado al anuncio del Partido Comunista de renunciar “por ahora” a presidir la Cámara de Diputados, tras la pérdida de apoyo que sufrió Karol Cariola durante las últimas semanas.

De acuerdo a la colectividad, se ha impuesto “un veto” que “no es sano para la convivencia política ni para la democracia de nuestro país”.

La presidenta del Partido Por la Democracia, Natalia Piergentili, se sorprendió con la noticia y dijo que “son razonables los planteamientos de la DC respecto al tema Micco, en el sentido de pedir que se resarciera él en su trayectoria”.

A esto que “nosotros no vamos a sacar ninguna ventaja, aquí nosotros firmamos un acuerdo a cuatro años, vamos a tener que evaluar entre todos quién va a ser nuestra carta para la presidencia de la Cámara”, recordando además que su partido ya tuvo la presidencia de este periodo.

Raúl Soto (PPD), quien oficializó su renuncia a la presidencia hace unas semanas, dijo que lo del PC “es un gesto de realismo político que valoramos tremendamente, sin embargo, lo veníamos advirtiendo hace varias semanas y se pudo haber evitado actuando a tiempo”.

“Ahora lo importante es tener una mesa de consenso, que logre los apoyos lo más transversales posible para dar gobernabilidad a la Cámara de Diputados y Diputados -al menos- hasta que se logre construir un nuevo acuerdo administrativo”, precisó Soto.

En tanto, el jefe de bancada de la DC, Eric Aedo, quien había reafirmado la postura de la bancada sobre no apoyar a Karol Cariola como la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, dijo que “el Partido Comunista tiene mucha responsabilidad en esta situación, no es cierto que ellos no la hayan buscado”.

“Su gente presentó una querella contra Sergio Micco, y esos dichos son inaceptables. Simplemente pedimos precisión en sus dichos, no lo hicieron, y ellos se han puesto en esta situación. Yo les pediría madurez política, háganse responsables de sus actos”, manifestó el legislador.

Desde el Partido Comunista, el presidente de la colectividad, Guillermo Teillier, dijo que por ahora no hay un “plan b” y lamentó que “de una u otra forma se haya expresado este veto al Partido Comunista y a algunos de sus militantes”.

“Esperamos que con este paso nuestro, las fuerzas políticas puedan llegar a un acuerdo para mantener la Cámara en mano de los partidos oficialistas”, expresó el líder del PC.

El subjefe de la bancada de diputados del Partido Socialista (PS), Tomas de Rementería, dijo que “valoramos la decisión del PC, la valentía que tuvo para desistir de sus intenciones de ir a la presidencia de la Cámara. Y en especial valoro el gesto de Karol Cariola, que recibió ataques arteros durante estos días. Eso demuestra el anticomunismo que hay en Chile. Pero el PC ha mostrado en esto su compromiso con desafíos más grandes que una opción individual”,

“El radicalismo no podía estar a cargo”

Desde la oposición, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Andrés Longton, señaló que “lo que hace el Partido Comunista, es lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. La tozudez los llevó hasta acá. El no ver con claridad de que el país no va en el rumbo de lo que ellos quisieran”.

“El radicalismo que representa el Partido Comunista no podía estar a cargo de la Cámara de Diputados, que tiene que enfrentar las urgencias sociales (…)”, agregó el congresista de RN.

Su par de la UDI, Juan Antonio Coloma, indicó que “nosotros compartimos que el Partido Comunista, por el historial de sus votaciones, no está en condiciones de presidir la Cámara de Diputados”.

Así también anunció que “seguirán trabajando en la conformación de un pacto administrativo”.

La jefa de bancada del Partido de la Gente, Yovana Ahumada, recalcó que “era algo que se veía venir. Lo dijimos en más de laguna oportunidad, no estaban los votos. Habían muchos diputados que no estaban de acuerdo con seguir apoyando una candidatura de cualquier diputado del Partido Comunista”.