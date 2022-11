El PC bajó la candidatura de Karol Cariola para presidir la Cámara de Diputados, acusando a otras colectividades de no cumplir su palabra. Esto, ya que un acuerdo entre el oficialismo, la DC y el PDG situó a Cariola como reemplazante de Soto en noviembre. "Honrar la palabra es un fundamento de la política, que al no cumplirse somete a los partidos a descomposiciones y pérdida de la confianza entre militantes y ante la ciudadanía", señaló la tienda liderada por Guillermo Teillier.

El Partido Comunista anunció que renuncia “por ahora” a presidir la Cámara de Diputados, tras la pérdida de apoyo que sufrió Karol Cariola durante las últimas semanas.

“Por motivos ajenos a nuestra voluntad, hoy no están las condiciones para que un militante o una militante comunista asuma la presidencia de la cámara de Diputados y Diputadas”, señaló a través de un comunicado.

De acuerdo a la colectividad, se ha impuesto “un veto” que “no es sano para la convivencia política ni para la democracia de nuestro país”.

DC y PDG pusieron en duda su apoyo a Cariola

Cabe recordar que un acuerdo firmado entre los partidos del oficialismo, la DC y el PDG definió que sería Cariola quien reemplazaría a Raúl Soto (PPD) en noviembre.

Sin embargo, la bancada de la Democracia Cristiana señaló que no están sus votos disponibles si el PC no respalda con más fuerza la figura de Sergio Micco, exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

“La bancada no va a concurrir con sus votos para ningún militante del Partido Comunista mientras estos no marquen el desacuerdo con los fundamentos de la querella presentada contra Sergio Micco”, indicó este miércoles Eric Aedo, jefe de bancada de la Falange.

Por su parte, el PDG pidió libertad para dialogar con otros sectores y negociar la presidencia de determinadas comisiones de la Cámara.

En ese sentido, el PC indicó que “es una compleja y difícil situación, ya que creemos que quienes no son capaces de sostener sus compromisos políticos, difícilmente cumplirán los compromisos con la ciudadanía”.

“Honrar la palabra es un fundamento de la política, que al no cumplirse somete a los partidos a descomposiciones y pérdida de la confianza entre militantes y ante la ciudadanía”, agregó.

PC: “No estamos disponibles para que se denoste a un militante”

El documento también sostiene que el Partido Comunista no está disponible “para que se use nuestro nombre, el de nuestro partido o que se denoste públicamente a alguna o alguno de nuestros militantes, como excusa para no cumplir la palabra”.

Ante este escenario, afirman que renuncian, por ahora, a la “legítima opción” de presidir la Cámara de Diputados.

“Llamamos a las fuerzas políticas a buscar los acuerdos que sean necesarios en aras de tener una mesa que contribuya al Gobierno y a su agenda de transformaciones tan necesarias para el pueblo de Chile y conquistada además legítimamente en las urnas por la vía de nuestra democracia”, finalizan.