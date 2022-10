La bancada de la Democracia Cristiana reafirmó su postura sobre no apoyar a Karol Cariola como la presidenta de la Cámara de Diputadas y Diputados, luego de que el PC calificara como 'chantaje inaceptable' las condiciones puestas por la DC. Mientras que en el socialismo democrático ya comienzan a pensar en el objetivo de fondo: Encontrar votos para una mesa que permita el avance de la agenda de reformas legislativas del gobierno.

Una disputa abierta por poder político -por el control de la Cámara de Diputados y Diputados- se ha generado al interior de la corporación. Como también por el futuro de la agenda del Gobierno.

Eso es lo que está en juego por estos días -de aquí al lunes 7 de noviembre- en la votación de la presidencia de la Cámara, donde existe incertidumbre si la carta del acuerdo administrativo, Karol Cariola (PC), llegará a ocupar ese puesto.

Recordemos que el Partido Comunista calificó como un ‘chantaje inaceptable’ la decisión ‘unilateral’ de la Democracia Cristiana, de responsabilizar al partido de una querella contra el exdirector del INDH, Sergio Micco, cerrando la puerta al distanciamiento de la acción judicial que estaba pidiendo la DC.

A raíz de esto, si el PC no retrotrae su posición, no cambia el tono de sus dichos en torno a los comunicados que ha estado vertiendo, simplemente no estará ninguno de los votos de la falange en favor de Karol Cariola.

Acuerdo administrativo

En esta línea, el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, dijo que “lo que esperábamos del Partido Comunista -como institución- era que dijese con total transparencia que no compartía los fundamentos de aquella querella y como eso no lo ha hecho, simplemente ha reafirmado la decisión de la bancada de no concurrir con sus votos a la elección de un militante de ese partido, en la testera de la Cámara”.

En tanto, el jefe de bancada del Partido Socialista, Marcos Ilabaca, indicó que “este desencuentro entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana ha complicado el proceso de negociaciones”.

Agregando que “hoy día más importante que cada uno de los partidos que somos parte del acuerdo administrativo, nos ponemos de acuerdo para poder avanzar en un acuerdo que permita al Ejecutivo llevar adelante la agenda legislativa de cambios que nos está proponiendo”.

En tanto, el diputado del Partido Republicano, José Meza, indicó que “lamentablemente, el Gobierno y los partidos oficialistas, siguen hablando en clave de distribución de cuotas de poder, cuando es todo lo contrario lo que nos exige la ciudadanía, que empecemos a hablar en clave social, para acuerdos políticos con el Gobierno y los partidos oficialistas, no estamos disponibles”.

Añadiendo que “si lo que quieren es hablar de delincuencia, ahí vamos a estar disponibles”.

Cabe mencionar que la Democracia Cristiana calificó como “insuficiente” la comunicación enviada por el Partido Comunista para desmarcarse de la querella en contra del exdirector del INDH, Sergio Micco. Sin embargo, aún se está a la espera de una declaración de la bancada de diputados del Partido Comunista, que está comprometida.