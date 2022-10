"El Partido Comunista no puede pedir chicha y chancho, no puede ganarlas todas", señaló el expresidente de la Cámara, Iván Flores (DC), sobre el acuerdo administrativo. El actual senador afirmó que el PC es "el único partido dentro de la coalición de gobierno que está ganando" y lanzó dardos al Gobierno. "Es el peor desde el retorno a la democracia en términos de aceptación ciudadana en los primeros meses", dijo.

El senador Iván Flores (DC) se refirió al acuerdo administrativo para presidir la Cámara de Diputados, que ha causado polémica por la pérdida de apoyo que ha sufrido Karol Cariola (PC).

Cabe recordar que se firmó un pacto en marzo entre los partidos del oficialismo, la Democracia Cristiana y el PDG. Sin embargo, la Falange le quitó piso a Cariola tras una querella contra Sergio Micco, exdirector del INDH.

Si bien la acción no fue presentada por el Partido Comunista, desde la DC se mostraron molestos por el poco respaldo que ha tenido la figura de Micco por parte de aquella colectividad.

En conversación con Emol, Flores -quien presidió la Cámara en 2019- aseguró que “lo que ocurre con la diputada Cariola es una cuestión coyuntural, no tiene que ver con una postura política como partido. Lo que ocurre es que el Partido Comunista no puede pedir chicha y chancho, no puede ganarlas todas”.

“De hecho es, yo creo, el único partido dentro de la coalición de gobierno que está ganando. Gana cuando critican a su propio presidente y ganan cuando lo apoya en las cosas que sirve”, agregó.

“Es muy injusta”: Flores (DC) por querella contra Micco

Por otra parte, afirmó que la querella contra el extimonel del Instituto Nacional de Derechos Humanos “es muy injusta, no esperen que nosotros apoyemos un cargo de gobernanza administrativa de la Cámara”.

En cuanto al rol que podría jugar la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, en medio de las negociaciones en la Cámara. “Claramente no le compete, podrán intentar hacer algunos acercamientos, pero no le compete”, dijo.

“Lo que le pasó al Gobierno en la Convención Constituyente es que indexó su programa con los resultados de la Convención y ya sabemos cuáles son los resultados. Creo que este es el peor gobierno desde el retorno a la democracia en términos de aceptación ciudadana en los primeros meses”, concluyó.