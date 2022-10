"(La directiva) No ha hecho ningún esfuerzo por plantear una propuesta constitucional. Está frenada, no ha querido, probablemente porque el corazoncito de la mitad en términos reales preferiría no hacer nada", lanzó el exministro y militante de RN, que cree que el mundo político debe avanzar en cuanto al proceso constituyente y al mismo tiempo en otros temas, como delincuencia o pensiones.