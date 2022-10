Los senadores Fidel Espinoza (PS) y Matías Walker (DC), reaccionaron ante los dichos de la legisladora Fabiola Campillai (IND), quien pidió al presidente Gabriel Boric otorgar indultos “caso a caso”. Esto, ante el nulo avance en el Congreso del proyecto de Amnistía a los denominados presos del estallido social.

“En un principio tuve la esperanza de que este proyecto de ley de Amnistía pudiese sacar a nuestros presos de las cárceles, pero al poco andar me di cuenta de que los votos no estaban y que se modificó de tal manera, que no sacaba a ningún preso”, criticó la senadora ayer.

Luego hizo un “llamado al presidente de la República, a buscar otro camino, por razones humanitarias. El camino de los indultos particulares, para poder dar el primer paso hacia terminar con la deuda histórica que tiene Chile en materia de Derechos Humanos”.

Recordemos que La Moneda confirmó que no renovará la urgencia legislativa para el proyecto de amnistía a los presos del estallido social, que se registró hace 3 años.

Frente a esto, el senador Espinoza dijo que “es una facultad del Presidente (…), como bancada socialista lo dijimos siempre. Yo no me opongo a una medida de este tipo”.

“Así como soy claro y taxativo en decir que aquellos vándalos que cometieron acciones deleznables (…) no deben ser indultados, tengo plena claridad que hay casos particulares que deben ser atendidos por el Presidente”, añadió el parlamentario.

A esto agregó que “uno de ellos es el de Felipe Santana en Puerto Montt, que por quemar una banca de la Catedral de Puerto Montt está preso y ha sido condenado a siete años de cárcel”.

En tanto, el congresista Matías Walker mencionó que “el proyecto que ha propuesto el Gobierno no resuelve el problema y atenta contra el sentido común ciudadano. La gente está cansada de la impunidad frente a la delincuencia”.

“El Presidente tiene la facultad de otorgar indultos particulares. (…) Obviamente, no somos partidarios de que se indulte a personas que han participado de hechos de violencia”, precisó el senador.

Así también recalcó que “no estamos de acuerdo en un indulto general conmutativo o en una amnistía, porque eso borra el delito y, por tanto, el reproche penal a la violencia”.