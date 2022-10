La senadora independiente Fabiola Campillai pidió al presidente, Gabriel Boric, otorgar indultos “caso a caso”, ante el nulo avance en el Congreso del proyecto de Amnistía a los denominados presos del estallido social.

Recordemos que La Moneda confirmó que no renovará la urgencia legislativa para el proyecto de amnistía a los presos del estallido social, que se registró hace exactos 3 años.

“Sabemos que hay una discusión que no ha tenido los resultados esperados en el Congreso respecto al indulto”, aseguró la ministra vocera, Camila Vallejo.

De todas maneras, la secretaria de Estado agregó que “seguiremos trabajando en el diálogo con distintos actores para que eso pueda tener una respuesta concreta”.

Lo cierto, es que si bien la iniciativa está lista para ser votada en el Senado, no cuenta con los votos suficientes para su aprobación. De esta forma, el Ejecutivo optó por mantenerla “inmóvil” en la Cámara Alta.

Campillai pide al Gobierno indultos “caso a caso” para presos del estallido social

Al respecto, la senadora independiente, Fabiola Campillai, llamó al Gobierno a dar indultos “caso a caso”, para evitar pasar por el Congreso.

“En un principio tuve la esperanza de que este proyecto de ley de Amnistía pudiese sacar a nuestros presos de las cárceles, pero al poco anda me di cuenta de que los votos no estaban y que se modificó de tal manera, que no sacaba a ningún preso”, criticó.

“Yo le hago el llamado al presidente de la República, a buscar otro camino, por razones humanitarias. El camino de los indultos particulares, para poder dar el primer paso hacia terminar con la deuda histórica que tiene Chile en materia de Derechos Humanos”, pidió.

Cabe destacar que el proyecto de ley que concede indulto general por razones humanitarias, es una moción parlamentaria presentada por los senadores Latorre, Allende, Muñoz, Provoste y Navarro, el 9 de diciembre del 2020.

La idea legislativa continúa dentro del primer trámite constitucional. Sin embargo, las respectivas comisiones revisaron y aprobaron cambios significativos dentro del proyecto.

Así, por ejemplo, el pasado 1 de marzo, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, aprobó, entre otras cosas, cambiar el nombre a “Proyecto de ley de amnistía de delitos cometidos con motivo u ocasión de los desórdenes públicos del estallido social iniciados en octubre del año 2019”.